Слідом за США Німеччина передасть Україні протиракетні системи Patriot

Сполучені Штати Америки планують надати Україні бойові машини піхоти Bradley, а Німеччина передасть бронемашини Marder і батереї ППО Patriot. Про це йдеться в заяві Білого дому за підсумками розмови президента США Джо Байдена і канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Зазначається, що США і Німеччина планують провести навчання українських військових на системах Bradley, Marder і Patriot.

«Президент Байден та канцлер Шольц висловили спільну рішучість продовжувати надавати необхідну фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно», – йдеться в заяві.

Також зазначається, що наприкінці грудня США погодились передати Україні зенітні ракетні комплекси Patriot. Німеччина також долучиться до постачання додаткової батареї ППО Patriot.

Раніше ЗМІ повідомили, що в п'ятницю, 6 січня, США представлять новий пакет допомоги для України вартістю 2,8 млрд доларів, який включатиме близько 50 бойових машин Bradley. Також ЗМІ повідомляли, що Німеччина планує поставити Україні від 20 до 40 бойових машин Marder.

БМП M2 Marder

M2 Marder – німецька гусенична бойова машина піхоти розроблена концерном Rheinmetall у 1966-1969 роках. Marder має броню товщиною до 45 мм, бойова маса машини близько 35 т. БМП розвиває швидкість до 70 км/годину. Marder здатен перевозити 10 осіб, у тому числі 3 члени екіпажу. На озброєнні німецької БМП стоїть 20-мм гармата Rh202 та кулемет, також є протитанковий комплекс Milan.

БМП M2 Bradley

M2 Bradley – основна бойова машина піхоти, що перебуває на озброєнні механізованих військ армії США із 1971 року. Bradley має комбіновану алюмінієву і сталеву броню 38 мм. На озброєнні БМП є 25-мм автоматична гармата M242 Bushmaster. Також Bradley має пускову установку ПТРК TOW. Додаткове озброєння – спарений з гарматою кулемет M240C. БМП перевозить 6 осіб десанту і 3 особи екіпажу.