Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги. До нього увійшли пікапи, вантажівки, ракетні системи, машини піхоти та системи виявлення дронів.

Як повідомили на сайті уряду Німеччини, серед наданої допомоги є нові одиниці та доповнення до вже раніше наданої зброї, зокорема:

20 гранатометів калібру 70 мм на пікапах із ракетами;

15 броньованих евакуаційних машин;

13 тягачів М1070 Ошкош;

7 гусеничних та дистанційно керованих машин піхоти для виконання завдань підтримки;

143 пікапи;

216 генераторів;

35 вантажівок 8х8;

148 мобільних систем опалення;

26 безпілотників-розвідників;

36 машин швидкої допомоги;

85 одиниць охорони кордону;

36 400 вовняних ковдр;

12 великотоннажних причепів;

55 антидронових датчиків і глушилок;

30 систем виявлення дронів.

Нагадаємо, раніше Німеччина передала 28 одиниць спецтехніки для українських рятувальників.