Німеччина передала Україні новий пакет військової підтримки
Серед переданого – безпілотники-розвідники та системи виявлення БпЛА
Світ — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги. До нього увійшли пікапи, вантажівки, ракетні системи, машини піхоти та системи виявлення дронів.
Як повідомили на сайті уряду Німеччини, серед наданої допомоги є нові одиниці та доповнення до вже раніше наданої зброї, зокорема:
- 20 гранатометів калібру 70 мм на пікапах із ракетами;
- 15 броньованих евакуаційних машин;
- 13 тягачів М1070 Ошкош;
- 7 гусеничних та дистанційно керованих машин піхоти для виконання завдань підтримки;
- 143 пікапи;
- 216 генераторів;
- 35 вантажівок 8х8;
- 148 мобільних систем опалення;
- 26 безпілотників-розвідників;
- 36 машин швидкої допомоги;
- 85 одиниць охорони кордону;
- 36 400 вовняних ковдр;
- 12 великотоннажних причепів;
- 55 антидронових датчиків і глушилок;
- 30 систем виявлення дронів.
Нагадаємо, раніше Німеччина передала 28 одиниць спецтехніки для українських рятувальників.
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