Підрозділи ДСНС України отримали спеціалізовану техніку від німецьких партнерів

Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій України отримали спеціалізовану техніку від Німеччини. Передача 28 одиниць спеціальної та спеціалізованої техніки відбулася 30 грудня на базі навчально-тренувального полігону аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Рівненській області, повідомила прес-служба ДСНС.

Як розповіли у відомстві, українським рятувальникам було передано підйомники, крани-маніпулятори, паливозаправники, самоскиди, автоцистерни, вантажівки з генераторами.

Спецтехніку українські рятувальники отримали від Федерального агентства технічної допомоги THW, а сертифікат на отримання особисто вручала посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

THW – це німецька організація цивільної оборони та ліквідації наслідків стихійних лих федерального уряду з добровільними і штатними співробітниками, що перебуває у віданні Міністерства внутрішніх справ Німеччини.

Нагадаємо, що наразі 30% території України забруднені вибухонебезпечними предметами внаслідок російського вторгнення. За масштабами це як дві території держави Австрія (близько 160 тис. км2). З наслідками російського вторгнення щодня борються українські рятувальники.