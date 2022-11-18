Площа та обсяги замінування українських земель зросли в 10 разів

Площа та обсяги замінування українських земель зросли в 10 разів порівняно з довоєнним періодом. Станом на зараз у нашій країні заміновано понад 30% території, повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій України Сергій Крук в ефірі телемарафону, інформує прес-служба ДСНС.

Він зазначив, що площа та об'єми замінування території України зросли в 10 разів у порівнянні з довоєнним періодом.

Наразі на Херсонщині та Миколаївщині розмінуванню підлягає понад 8 тис. км кв. Із них близько 7 тис. км кв. – територія Херсонської області та до 1,5 тис. км кв. – Миколаївська.

«На деокупованих територіях вказаних областей у взаємодії з військово-цивільними адміністраціями працює значна кількість піротехнічних підрозділів ДСНС. Виконуються всі поставлені задачі, основні з яких – це запуск систем життєзабезпечення та надання допомоги громадянам. Функціонують пожежно-рятувальні підрозділи, на базі яких створюються гуманітарні хаби, звідки роздається допомога, що прибуває на Херсонщину», – розповів Крук.

На території Херсонщини та Миколаївщини працює значна кількість фахівців ДСНС із західних регіонів. Працюють інженерні та аварійно-рятувальні підрозділи, які обстежують автодороги, взаємодіють з енергетиками, розбирають і обстежують об`єкти, які запускаються у роботу.

За інформацією Крука, для відновлення повноцінного життя на території Херсонщини знадобляться декілька місяців.