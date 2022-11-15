Станом на 14 листопада, відомо про знищення або пошкодження 3 тисяч об’єктів інфраструктури на Херсонщині

Уряд виділяє 100 млн грн на першочергові заходи з відновлення Херсонщини. Станом на 14 листопада є інформація про знищення або пошкодження понад 3 тисяч об’єктів житлової та нежитлової інфраструктури.

«Перш за все, уряд сьогодні виділить 100 млн грн для першочергового відновлення Херсонщини. Кошти направляємо на закриття критичних потреб регіону», – повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

За його словами, уряд починає оперативну програму відновлення деокупованої Херсонської області.

«Станом на 14 листопада є інформація про знищення або пошкодження понад 3 тисяч об’єктів житлової та нежитлової інфраструктури, в тому числі 123 об’єкти в місті Херсоні. Окупанти зруйнували на Херсонщині 23 заклади охорони здоров’я, 22 заклади освіти, 33 мости, 14 залізничних станцій. Зруйновано об’єкти газо-, електро-, водо- та теплопостачання», – повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що у Херсоні складна ситуація з електроенергією та водопостачанням, як через руйнації, так і через масове мінування, а також через викрадення окупантами техніки. Також складна ситуація з медичним забезпеченням.

«Щодо ситуації з медициною. Частина лікарень розграбовані, російські війська покрали машини швидкої допомоги та частину медичного обладнання. Міністерство охорони здоров’я вже зараз завозить мобільні рентгени, ШВЛи та інші необхідні речі. У Херсон планується додатково передати 9 автомобілів швидкої допомоги. Всі останні дні безперебійно завозяться гуманітарні вантажі з лікарськими засобами», – повідомив Денис Шмигаль.

За словами прем’єра, станом на зараз територія Херсонщини дуже сильно замінована. Наразі там працюють 10 піротехнічних підрозділів Нацполіції та 17 підрозділів ДСНС. В пріоритеті – розмінування основних трас та критичної інфраструктури. Також на Херсонщині працюють криміналісти, які вже зафіксували понад 400 воєнних злочинів російських військових.

Він розповів, що у Херсоні вже запрацювали перші дві базові станції мобільного зв’язку. До 20 листопада заплановано відновити зв’язок на всій деокупованій території. Також до кінця року інтернет-провайдери планують повернути інтернет-зв’язок у більшість громад Херсонщини.

Прем’єр зазначив, що весь цей час жителям Херсонщини нараховували пенсії та інші виплати. За 15 днів листопада виділено 620 млн грн на пенсії, а також 124 млн грн на різні види соціальної допомоги та 26 млн грн на субсидії.