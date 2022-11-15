Росія після відступу з Херсона зробила азовське портове місто Генічеськ «тимчасовою столицею» окупованого регіону і, ймовірно, передислокує туди військові командні пункти, йдеться у щоденному розвідувальному звіті Міністерства оборони Великої Британії.

«Вибір цього району як командного вузла натякає на пріоритети та занепокоєння російського командування, яке зміцнює свою оборону на півдні України», – вважають у британській військовій розвідці.

Там констатували, що Генічеськ добре розташований для координації дій проти потенційних загроз як з боку Херсона на заході, так і через Мелітополь на північному сході, а також для отримання підкріплень з Криму.

«Насамперед він розташований поза зоною досяжності українських артилерійських систем, які завдали значної шкоди російським польовим командним пунктам», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, росіяни окупували Генічеськ у перший день повномасштабного вторгнення – 24 лютого. 9листопада російське командування оголосило про відступ загарбницьких військ з Херсона, а вже 11 листопада туди зайшли українські військові. У наступні дні у звільненому місті почали працювати українські правоохоронці та відновився мобільний зв’язок. Тим часом, російські загарбники укріплюються на лівобережній Херсонщині.