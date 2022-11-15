Українські військові продовжують виганяти загарбників

Збройні сили України вдарили по російських окупантах в місті Олешки Херсонської області, повідомило вночі у вівторок, 15 листопада, оперативне командування «Південь».

За інформацією військових, загарбники втратили в Олешках два зенітно-ракетні комплекси та три автомобілі.

«Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами [за минулу добу] відпрацьовано 50 вогневих завдань, зокрема по дислокації ворожих підрозділів, місцях зосередження озброєння та техніки, складу з боєприпасами в Олешках. Там же підтверджено знищення пускової установки С-300, зенітно-ракетного комплексу «Тор-М2» та 3 одиниці авто-бронетехніки. Решта втрат ворога дорозвідується», – йдеться в повідомленні.

Водночас оперативне командування «Південь» наголосило, що загарбники після втечі з правого берега Дніпра укріплюються на лівому і продовжують обстрілювати населені пункти Дніпропетровської, Херсонської й Миколаївської областей, а для розвідки масово використовують дрони.

Так, за інформацією військових, з Кінбурнської коси ворог реактивними системами залпового вогню «Град» намагався атакувати Очаків на Миколаївщині. Удари припали на акваторію й пірси, втрат немає. На Дніпропетровщині загарбники били по громадах Нікопольського району, а в Херсонській –Бериславського.