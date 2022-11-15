8 листопада вертольоти в Чаплинці ще були, а 12 листопада їх вже не виявили

Армія Росії після втечі з Херсона та правого берега Дніпра забрала гелікоптери з аеродрому «Чаплинка», який розташований на лівому березі головної річки України, свідчать супутникові знімки, які пізно ввечері понеділка, 14 листопада, опублікував проект журналістських розслідувань «Схеми».

На супутникових знімках Planet Labs за 8 листопада видно, що на території аеродрому було 15 вертольотів різних типів. На кадрах за 12 листопада їх більше нема.

Окрім гелікоптерів на базі в Чаплинці окупанти мали іншу військову техніку та велику кількість боєприпасів. Депутат Херсонської облради Сергій Хланьповідомляв про удар ЗСУ по летовищу в ніч з 12 на 13 листопада – але офіційних підтверджень цієї інформації станом на ранок 15 листопада не було.

Про рішення російського командування відступити з правого берега Дніпра стало відомо 9 листопада. Окупанти змушені були втекти під тиском Збройних сил України, які тримали територію під вогневим контролем і регулярно знищували їхні склади і ланцюги постачання. Наразі окупанти зосередилися на лівому березі Дніпра.