Росіяни окупували Херсон на початку березня

Російський командувач об'єднаного угруповання військ в Україні Сєргєй Суровікін оголосив, що армія Росії вимушено покидає Херсон. Про це він заявив під час доповіді міністру оборони Росії Сергєю Шойгу в середу, 9 листопада. Доповідь командувача російських військ транслював пропагандистський телеканал «Россия 24».

У Херсонській області Росія перекидає свої війська на лівий берег Дніпра. За словами Сєргєя Суровікіна, в нинішніх умовах Росія не може повноцінно постачати Херсон та наближені до нього населені пункти.

«Оцінивши ситуацію, пропоную зайняти оборону по лівому березі Дніпра», – заявив він.

Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу погодився з пропозицією російського командувача та наказав приступати до відведення військ.

«Приступайте до відведення військ та вживайте всіх заходів для безпечного перекидання техніки, особового складу, озброєння за річку Дніпро», – сказав Шойгу.

Українське військове командування наразі не прокоментувало заяву Росії про виведення військ із Херсона. Однак радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою.

«Дії говорять голосніше, ніж слова. Ми не бачимо ознак того, що Росія залишає Херсон без бою. Частина ру-групи зберігається в місті, а додаткові резерви зараховуються на область. Україна звільняє території за даними розвідки, а не постановочними телевізійними заявами», – написав він у Twitter.

Нагадаємо, що Росія окупувала Херсон на початку березня. Це єдиний обласний центр, який від початку повномасштабного вторгнення в Україну вдалось захопити Росії.

Наприкінці вересня Росія провела псевдореферендум та заявила про анексію Херсонської області разом із іншими тимчасово окупованими територіями України.