Володимир Зеленський заявив, що в час війни, навіть попри успіхи ЗСУ, емоції українців мають бути стриманими

Президент Володимир Зеленський попросив українців бути терплячими та стриманими в емоціях через успіхи ЗСУ. У своєму вечірньому зверненні він заявив, що сьогодні в інформаційному просторі було дуже багато радощів, зокрема через інформацію про вивід російських військ із Херсона, але попри це в час війни «наші емоції мають бути стриманими».

Він зазначив, що кожен обов’язково побачить результат роботи ЗСУ, чи то на півдні, чи то на сході України, коли на це прийде час.

«Може, це звучить не так, як хтось зараз очікує. Може, не так, як у новинах. Але потрібно розуміти: ніхто нізвідки просто так не йде, якщо не відчуває сили. Ворог не робить нам подарунків, не робить «жестів доброї волі». Ми все це виборюємо», – зазначив президент.

Він зазначив, що кожен крок ЗСУ – це завжди спротив ворога, це завжди втрата життів наших героїв.

«Тому ми рухаємось дуже акуратно, без емоцій, без зайвого ризику. В інтересах звільнення всієї нашої землі – і щоби втрат було якнайменше», – пояснив президент.

За його словами, саме так вдасться забезпечити звільнення Херсона, Каховки, Донецька та інших українських міст.

«Але це буде наслідком саме наших зусиль, наших оборонних операцій. Тих, які зараз тривають, тих, які ще плануємо», – додав він.

Відео з YouTube Офісу президента