У Кремлі «референдуми» назвали «такими, що відбулися»

Окупаційна влада захоплених Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, увечері у вівторок, 27 вересня, озвучила «підсумки референдумів» про «входження регіонів до складу РФ». Дані оприлюднили російські пропагандистські ЗМІ.

Дані з ділянок, розташованих на цих територіях

️ У «ЛНР» за входження до складу Росії «проголосували» – 98,42% виборців.

️ «ДНР» – 99,23%.

️ Херсонська область – 87,05%;

️ Запорізька область – 93,1%.

У Кремлі «референдуми» назвали «такими, що відбулися».

Окрім окупованих територій на «референдумах» також голосували і в самій Росії. Кремль каже, нібито там брали участь люди, які виїхали з окупованих територій Луганщини, Донеччини, Херсонщини та Запоріжжя.

Проводилось «голосування» впродовж кількох днів, при цьому фактично задокументовано десятки, якщо не сотні порушень. Не в останню чергу росіяни забули про дотримання таємниці голосування, часто всовуючи мешканцям окупованої території бюлетені на вулицях, поквартирно та в інших несподіваних місцях. Фактично голосування на окупованих територіях відбувалося у прямому сенсі під дулами російських автоматів.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський під час виступу на Радбезі ООН, скликаному за ініціативи України, заявив, що визнання Росією псевдореферендумів, реалізація так званого кримського сценарію та чергова спроба анексії української території означатиме, що президентом Росії Владіміром Путіним «немає про що говорити».

Зеленський закликав до повної ізоляції Росії у відповідь на все те, що вона робить.

«Не може залишатися постійним членом Ради Безпеки ООН з правом вето держава, яка просто зараз реалізує геноцидну політику, утримує світ за крок від радіаційної катастрофи та ще при цьому погрожує ядерними ударами», – сказав президент.

Він додав, що РФ має бути виключена з усіх міжнародних організацій. А якщо таке виключення ускладнено процедурою, то участь Росії має бути призупинена.

Глава держави зазначив, що потрібні нові й жорсткі глобальні санкції проти Росії, а Україна повинна отримати всю необхідну оборонну та фінансову допомогу, щоб агресор програв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки вже мають дані щодо того, які результати «референдумів» на окупованих українських територіях оголосить Росія. В окремих регіонах окупаційна «влада» вже визначила конкретні цифри фейкових голосувань.