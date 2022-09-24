За словами речниці Білого Дому Карін Жан-П’єр, мова йде про близько 75% голосів за нібито «приєднання» до Росії

Сполучені Штати Америки вже мають дані щодо того, які результати «референдумів» на окупованих українських територіях оголосить Росія. Про це заявила речниця Білого Дому Карін Жан-П’єр, пише «Укрінформ».

«Ми знаємо, що результати цих псевдореферендумів будуть маніпулятивними. Ми маємо інформацію, яка підтверджує, що представники російської влади вже встановили, якими мають бути показники щодо явки виборців, а також результатів голосувань», – заявила вона.

За її словами, в окремих регіонах окупаційна «влада» вже визначила конкретні цифри фейкових голосувань. Зокрема, мова йде про близько 75% голосів за нібито «приєднання» до Росії.

У цьому зв’язку, представниця Білого дому зауважила, що Росія поспішає провести фіктивні плебісцити, однак це є демонстрацією не сильної позиції режиму, а зовсім навпаки.

Як інформував ZAXID.NET, на тимчасово захоплених територіях України російські окупанти влаштували псевдореферендум у квартирах і дворах. Людям пропонують голосувати за незаконне приєднання до Росії під наглядом озброєних військових.

Також повідомлялося, що на «референдум» у Херсоні завезли людей з Ростовської області і Криму.