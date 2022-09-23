Окупанти проводять нікчемні референдуми під дулами автоматів у чотирьох областях

Російські окупанти розпочали «референдуми» на захоплених частинах Луганської і Донецької областей, а також у Мелітополі Запорізької області, де почали ходити по домівках українців для збору підписів. Також фейкове «голосування» почалося на окупованій частині Херсонської області. Українська влада попередила, що на організаторів псевдореферендумів чекає кримінальна відповідальність.

«Голосування» триватиме п’ять днів – з 23 до 27 вересня включно. За інформацією російських пропагандистів, в останній день голосування відбудеться на виборчих дільницях, а в попередні дні «з метою безпеки» – на прибудинкових територіях і за заявами вдома.

У Запорізькій та Херсонській областях питання звучить так: «Чи підтримуєте ви вихід зі складу України, розвиток області як самостійної держави та входження до складу Росії?» Натомість на окупованій ще з 2014 року території Донеччини та Луганщини у людей запитуватимуть: «Ви за входження до складу Росії на правах суб'єкта федерації?»

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай тим часом нагадав про кримінальну відповідальність та інші санкції, які чекають на причетних до організації та проведення псевдореферендумуів.

«Немає значення хто – ініціатор, агітатор, член дільниці – за колабораційну та сепаратистську діяльність застосовується покарання до 15 років ув’язнення. Крім того, це неможливість побачити рідних, які мешкають на підконтрольній уряду України території, призупинення будь-яких соціальних виплат, у тому числі й пенсій, арешт рухомого та нерухомого майна. Санкційні заходи по багатьох вже впроваджуються – СБУ володіє достатньою інформацією відносно причетності тієї чи іншої людини до організації голосування, яке розпочалося сьогодні на окупованій частині Луганщини», – наголосив Гайдай.

Проукраїнський рух опору «Жовта стрічка», який діє на окупованих територіях, включно з Кримом, закликав мешканців тимчасово захоплених територій з 23 до 28 вересня не відчиняти нікому двері.

«Звертаємось до жителів тимчасово окупованих міст України. Сьогодні рашисти будуть ходити по ваших домівках та будуть намагатись змусити вас взяти участь у фейковому референдумі. Ми закликаємо ні в якому разі з 23 до 28 вересня не відкривати двері. Повністю ігноруйте референдум!» – закликали активісти.

Херсонське видання «Мост» повідомило, що в окупованому Генічеську на псевдореферендум зганяють працівників комунальних підприємств. Також у низці населених пунктів області окупанти з самого ранку обходять домівки з урнами та бюлетенями для «голосування».

У деяких населених пунктах поки просто відкрились «дільниці», які охороняють російські військові.

Нагадаємо, 20 вересня очільники адміністрацій окупованих Росією територій України оголосили про проведення 23-27 вересня «референдумів» про приєднання до РФ. США та ЄС засудили намір росії приєднати до себе окуповані українські території. Країни G7 пообіцяли Росії нові санкції. Україна заявила, що «референдуми» на плани звільнити території не вплинуть.

Окремо СБУ повідомляла, що у «ДНР» до псевдореферендуму планують залучити підлітків від 13 до 17 років.