У відповідь на псевдореферендуми G7 планує запровадити нові санкції

Країни «Великої сімки» (G7) не визнають псевдореферендуми держави-терориста Росії на окупованих територіях України. У відповідь на їхнє проведення буде запроваджено нові санкції, заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок після зустрічі міністрів G7 у Нью-Йорку.

«Міністри закордонних справ G7 і верховний представник ЄС рішуче засудили заяву Росії про проведення фіктивних референдумів на суверенній українській території, яка тимчасово перебуває під контролем Росії. Будь-які референдуми, що проводяться в умовах російської військової присутності, залякування та насильницької депортації не можуть бути вільними чи справедливими», – йдеться у заяві.

У G7 наголошують, що будь-яка анексія української території буде грубим порушенням суверенітету України та Статуту ООН. Міністри закликали всі держави засуджувати будь-які референдуми та не визнавати їхні результати.

Бербок також додала, що країни G7 продовжать цілеспрямовані санкції для підтримування стійкого економічного та політичного тиску на Росію. Також у G7 висловили жаль з приводу умисної ескалації ситуації з боку Росії, через часткову мобілізацію резервістів та безвідповідальну ядерну риторику.

«Росія має негайно припинити свою агресію, вивести свої війська та військову техніку з України та поважати суверенітет та територіальну цілісність України в межах міжнародно визнаних кордонів», – наголосила Бербок.

Нагадаємо, що 20 вересня в окупованих районах на сході України та захопленій Херсонській області російськими силами було призначено дати так званих референдумів про приєднання до Росії. Окупаційна влада запланувала їх на 23-27 вересня. Київ вже заявив, що це голосування не матиме реальних наслідків, а МЗС України закликало міжнародних партнерів засудити намір щодо РФ «фейкових плебісцитів» на окупованих територіях.

Як інформував ZAXID.NET, 21 вересня президент Росії та воєнний Злочинець Владімір Путін заявив, що підтримає псевдореферендуми на окупованих територіях України про приєднання до Росії.