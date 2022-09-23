Російська пропаганда поширює відео «масової участі» херсонців у на так званому референдумі

Росіяни завезли голосувати на «референдум» у Херсоні людей з Ростовської області РФ і тимчасово окупованого Криму. Про це йдеться в повідомленні руху опору «Жовта стрічка» в Telegram.

Як повідомляється, російська пропаганда поширила відео «масової участі» херсонців у на так званому референдумі за приєднання окупованих територій до Росії. Це відео проаналізували волонтери руху опору.

«У рашистів нема підтримки в Херсоні. Дане відео активно поширено в російських телеграм каналах. Як бачите, з режисерами в рашистів – все погано. Ми просканували обличчя людей в нашій програмі з розпізнавання облич і можемо поки сказати, що даних осіб завезли з ТОТ АР Крим та Ростовської області», – йдеться в повідомленні «Жовтої стрічки».

Як пише місцеве видання «Мост», люди відмовляються брати участь у «голосуванні», тому росіяни зі зброєю ходять по домівках і змушуючи українців ставити підписи, а також зганяють на дільниці працівників комунальних підприємств.

Так, у Херсоні тим, хто відмовився від голосування, погрожують. При цьому люди намагаються навіть не відчиняти двері окупантам.

У Скадовську до «голосування» змушують працівників комунальних підприємств і установ.

«А решта людей, не прийдуть. Але незалежно від того прийдуть чи не прийдуть, окупанти їздять по місту, селам нашої громади, ходять по дворах і пропонують взяти участь у «референдумі». Зрозуміло, якщо це буде під примусом, зрозуміло, що головне завдання це вижити і треба діяти за ситуацією», – розповів про ситуацію в громаді у коментарі «Суспільному» міський голова Олександр Яковлєв.

В Херсоні окупаційна адміністрація облаштувала «виборчі дільниці» у дванадцяти школах міста.

Нагадаємо, що на тимчасово захоплених територіях України російські окупанти влаштували псевдореферендум у квартирах і дворах. Людям пропонують голосувати за незаконне приєднання до Росії під наглядом озброєних військових.