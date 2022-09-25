«Голосування» з 23 до 27 вересня проводять тільки для того, щоб створити потрібну «картинку» для російських пропагандистських ЗМІ

Так звана «влада» окупованих Росією територій України ще на початку вересня мали «результати» псевдореферендумів, які окупанти проводять цими днями на територіях Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

Як розповіли у прес-службі СБУ, так зване «голосування» з 23 до 27 вересня проводять тільки для того, щоб створити потрібну «картинку» для російських пропагандистських ЗМІ. Про це свідчить інформація, яка є у розпорядженні СБУ, а також телефонні розмови жителів тимчасово окупованих територій, які мають родичів у «керівництві «ЛДНР»».

«Мені сестра зателефонувала: у них друзі, ну їхні куми… Донька працює в «Міністерстві соціальної політики ДНР». Вона все знає», – розповідає українка своїй знайомій, яка також перебуває в тимчасовій окупації.

відео СБУ

Жінка сказала, що ще на початку вересня були підписані документи про входження «Л/ДНР» в адміністративних кордонах Донецької та Луганської області до складу Росії.

Жінки бідкаються, що Росія просто знищує місцеве населення. Фальсифікуючи результати умовного волевиявлення, вони наражають на смерть простих людей.

«Україна битиме, відбиватиме. А ці будуть говорити, що це територія Росії, й теж битимуть, і все. Ну хто доведе – хто, де голосував, скажи? Ніхто нічого не доведе. Людей не спитали, за людей все вирішили. Життя, долі покалічили, поламали», – підсумовує співрозмовниця.

Напередодні повідомлялось, що Сполучені Штати Америки вже мають дані щодо того, які результати «референдумів» на окупованих українських територіях оголосить Росія. В окремих регіонах окупаційна «влада» вже визначила конкретні цифри фейкових голосувань. Зокрема, мова йде про близько 75% голосів за нібито «приєднання» до Росії.