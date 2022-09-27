27 вересня – останній день фейкового голосування на псевдореферендумі

У п’ятницю, 30 вересня, під час виступу перед обома палатами російського парламенту президент Росії та воєнний злочинець Владімір Путін може оголосити про анексію окупованих українських територій. Про це повідомило Міноборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

Як повідомляється, існує реальна ймовірність того, що Путін скористається своїм зверненням, щоб офіційно оголосити про приєднання окупованих регіонів України до держави-терориста Росії.

За даними розвідки, псевдореферендуми, що проводяться в цей час на цих територіях, планують завершити 27 вересня.

«Російські лідери майже напевно сподіваються, що будь-яке оголошення про анексію буде сприйнято як підтвердження доцільності «спеціальної військової операції» (так у Росії офіційно називають широкомасштабну війну проти України – Ред.) і зміцнить патріотичну підтримку конфлікту», – йдеться у повідомленні британської розвідки.

Однак, на думку відомства, це прагнення, ймовірно, буде підірвано інформацією про нещодавні невдачі Росії на полі бою і занепокоєнням щодо часткової мобілізації, оголошеної минулого тижня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки вже мають дані щодо того, які результати «референдумів» на окупованих українських територіях оголосить Росія. В окремих регіонах окупаційна «влада» вже визначила конкретні цифри фейкових голосувань. Зокрема, мова йде про близько 75% голосів за нібито «приєднання» до Росії.