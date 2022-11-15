Для Херсона є дві загрози – мінування і снаряди окупантів, що не розірвалися, та можливі обстріли міста з лівого берега Дніпра, сказав секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов.

«Щодо Херсона. Є дві загрози. Перша – це безпосередньо на території, ті речі, які залишили терористи. Йдеться про наявність вибухових пристроїв. На жаль, у нас вже є летальні випадки, коли сапери загинули», – заявив він в ефірі національного телемарафону ввечері понеділка, 14 листопада, повідомив «Укрінформ».

«Що стосується збройних сил РФ, які знаходяться на лівому березі Дніпра, якщо вони почнуть обстріли Херсона, нам є чим відповідати. Але з урахуванням їхньої поведінки, ми не можемо на сьогоднішній день забезпечити 100% контроль на території Херсона, тому наголошуємо, не поспішайте повертатися», – наголосив секретар РНБО.

Українська армія увійшла в Херсон 11 листопада. 12 листопада до міста повернулися українська влада та правоохоронці, а 13 листопада в місті з’явився український мобільний зв’язок. 14 листопада звільнений Херсон відвідав президент Володимир Зеленський.