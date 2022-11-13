У звільненому Херсоні в неділю, 13 листопада, уже з'явився мобільний зв'язок. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич розповів, що мобільний зв'язок запрацював у центрі Херсона.

«У центрі міста на площі біля ОДА вже працює LTE від Київстар», – йдеться у повідомленні.

Голова ОВА також опублікував перелік медзакладів, де херсонці можуть отримати медичну допомогу та ліки.

Він зазначив, що під час окупації міста більшість аптек припинили роботу. Вони відновлять роботу після розмінування територій.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон.