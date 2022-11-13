11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів

Звільнення Херсона від окупантів – важлива подія, але союзникам України рано говорити про рішучу перемогу, оскільки Росія має ще вдосталь ресурсів для продовження війни. Про це сказав журналістам глава Міноборони Британії Бен Воллес, повідомляє The Guardian.

Міністр вважає, що важливо не «недооцінювати» Кремль, наголосив, що «якщо Росії знадобиться більше гарматного м'яса, вона його здобуде».

Воллес сказав, що «Україна повернула один важливий населений пункт із багатьох, які Росії вдалося захопити ще у березні», і що це «демонструє чудові можливості України».

Він також додав, що Україна сама має вирішити, за яких обставин вона буде готова вести переговори з Росією. Повернення Херсона, на його думку, для переходу до переговорів вирішального значення не має.

«Не варто дякувати злодію за те, що його змушують повернути вкрадене», – сказав міністр.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Президент України Володимир Зеленський раніше офіційно відмовився від переговорів з російським президентом Владіміром Путіним після оголошення російським диктатором незаконних анексій.