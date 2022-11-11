Українська армія увійшла в Херсон
Вражаючі фото та відеоАнна Журба, 0
фото Nova Kakhovka/Twitter
Наприкінці вересня Росія провела псевдореферендум та заявила про анексію Херсонської області разом із іншими тимчасово окупованими територіями України. Проте вже 9 листопада російський командувач об'єднаного угруповання військ в Україні Сєргєй Суровікін оголосив, що армія Росії вимушено покидає Херсон. Відтоді увага українців була прикута до півдня країни в очікуванні хороших новин.
Уже наступного дня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив про звільнення низки населених пунктів неподалік Херсона. Через день у соцмережах почали з’являтися фото та відео херсонців з жовто-синіми прапорами, які чекають на своїх визволителів, та українських військових на вулицях міста. Херсон був під окупацією понад 8 місяців – і 11 листопада повернувся додому.
ZAXID.NET зібрав фото та відео з Херсона, які нікого не залишать байдужим.
Херсон чекає pic.twitter.com/mJNiBcptWH— Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) November 11, 2022
Незламні чекають коли ЗСУ дійде до центру міста Історія!! pic.twitter.com/JjNDERUL75— Nova Kakhovka — ️? (@novakakhovka_ua) November 11, 2022
НЕМОЖЛИВО pic.twitter.com/DaxOxfT7nk— Oleh Novikov (@olehbatkovych) November 11, 2022
ГУНП у Херсонській області pic.twitter.com/mnRG8Of6Qx— Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) November 11, 2022
Підняли прапор над Херсонською ОДА! pic.twitter.com/jGiawfIgjZ— ҐРУНТ (@grntmedia) November 11, 2022
ЗСУ НА ПЛОЩІ СВОБОДИ У ЦЕНТРІ ХЕРСОНА!— KhersonUnited (@KhersonUnited) November 11, 2022
СЛАВА ЗБРОЙНИМ СИЛАМ УКРАЇНИ!#Ukraine️ #Kherson #Херсон pic.twitter.com/7EmArKFBOE
Херсон був, є і буде українським! pic.twitter.com/PB14O1p9uG— Армія FM (@Armia_fm) November 11, 2022
#KHERSON....... pic.twitter.com/8yM7qPXDVL— Dr_Mikey NAFO ( NATO) (@DrMikey13) November 11, 2022