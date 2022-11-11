Наприкінці вересня Росія провела псевдореферендум та заявила про анексію Херсонської області разом із іншими тимчасово окупованими територіями України. Проте вже 9 листопада російський командувач об'єднаного угруповання військ в Україні Сєргєй Суровікін оголосив, що армія Росії вимушено покидає Херсон. Відтоді увага українців була прикута до півдня країни в очікуванні хороших новин.

Уже наступного дня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив про звільнення низки населених пунктів неподалік Херсона. Через день у соцмережах почали з’являтися фото та відео херсонців з жовто-синіми прапорами, які чекають на своїх визволителів, та українських військових на вулицях міста. Херсон був під окупацією понад 8 місяців – і 11 листопада повернувся додому.

ZAXID.NET зібрав фото та відео з Херсона, які нікого не залишать байдужим.

Незламні чекають коли ЗСУ дійде до центру міста Історія!! pic.twitter.com/JjNDERUL75 — Nova Kakhovka — ️? (@novakakhovka_ua) November 11, 2022

ГУНП у Херсонській області pic.twitter.com/mnRG8Of6Qx — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) November 11, 2022

Підняли прапор над Херсонською ОДА! pic.twitter.com/jGiawfIgjZ — ҐРУНТ (@grntmedia) November 11, 2022