Окупанти підірвали міст під час втечі з правого берега Дніпра

Відступаючи з Херсона, російські окупаційні війська підірвали Антонівській міст через Дніпро. Відповідні кадри зранку у п’ятницю, 11 листопада, поширюють російські пропагандистські ресурси.

Як йдеться у коментарях до опублікованих фото, російські військові самі підірвали Антонівський міст на Херсонщині.

фото з відкритих джерел

Також окремі ресурси публікували кадри нібито моменту знищення мосту.

Тут пишуть, що підрив мосту «був сигналом до кінця виведення угруповання з правого берега Херсона». Саме Антонівським мостом росіяни виводили війська на лівий берег міста.

фото Суспільного

Згодом російський пропагандист Алєксандр Коц опублікував відео зі зруйнованого Антонівського мосту.

Водночас якоїсь офіційної інформації з боку Росії про вибухи на Антонівському мосту немає. Показово, що уже в традиційній для себе манері російські окупанти в ЗМІ, суперечать одні одним. Зокрема, так званий голова уряду Херсонської області Сєргей Єлісєєв у коментарі РБК стверджував, що Антонівський міст у Херсоні цілий і «перебуває в колишньому стані».

«Антонівський міст не підірваний. Він у колишньому стані», – сказав журналістам Єлісєєв, який зараз перебуває в Сімферополі.

Слід зазначити, що внаслідок вогневого контролю ЗСУ міст вже тривалий час не був придатний для переправи.

Речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону прокоментувала інформацію про буцімто вибухи на Антонівському мосту. Вона наголосила, що ЗСУ не можуть розкривати деталі військової операції, зазначає «24 канал».

Нагадаємо, раніше російське командування заявило про виведення військ із Херсона. В Офісі президента повідомили, що окупанти мінують квартири і каналізацію у Херсоні.