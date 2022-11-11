Україна тримає ініціативу і готується до великої перемоги в Херсоні

Події останніх кількох діб на Херсонщині, звідки російські війська втікають за Дніпро, є великим успіхом України і він ще триває. Україна скористається ним, щоб надалі витісняти росіян з окупованих територій навіть взимку всупереч деяким хибним повідомленням ЗМІ та західних політиків. Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

«Україна тримає ініціативу і готується до великої перемоги в Херсоні. Припинення вогню забезпечило б Кремлю паузу, яка йому відчайдушно потрібна для відновлення російських сил. Велика українська перемога, яка триває на Херсонщині, не буде останньою для України», – йдеться у звіті ISW.

Аналітики вважають, що українські захисники будуть намагатися деокупувати якнайбільше територій до весни, адже саме на той період РФ може готувати 120 тис. призовників.

«Добре забезпечені українські війська навряд чи зупинять свої контрнаступи через настання зимової погоди і зможуть скористатися перевагами замерзлої місцевості для легшого пересування, ніж це було б можливо у брудні осінні місяці», – стверджують експерти.

Погодні умови восени та весною можуть сповільнити просування техніки, або й взагалі зупинити бойові дії. Те ж стосується й несправного обладнання для зимового періоду, або ситуації, коли його не вистачає. Та якщо військові зможуть адаптувати деяку свою техніку під зимову погоду, то сповільнити їх все одно може саме нестача обладнання та боєприпасів, або ж логістичні труднощі. Але не зима.

«Якщо бойові дії і припиняться цієї зими, то це буде пов'язано з логістичними проблемами і завершенням кількох кампаній з обох сторін», – кажуть аналітики ISW.

Там також зазначають, що, найімовірніше, захисники будуть намагатися просунутися якнайбільше до весни. А все тому, що на цей період Росія підготує 120 тис. призовників, аби відправити їх на фронт.