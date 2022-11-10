Українське командування повідомило про часткове відведення російських військ на лівий берег Дніпра. Згідно з інформацією від Оперативного командування «Південь», у Південнобузькому операційному районі ворог «веде перегрупування та здійснює заходи щодо часткового відведення військ на лівий берег Дніпра».

Водночас окупанти продовжують обстріли деокупованих територій і тилу.

«Наші війська на стику Херсонщини і Миколаївщини посунули лінію фронту на 7 кілометрів. Звільнили майже 260 кв. км територій та 12 населених пунктів», – розповіли в ОК «Південь» про ситуацію станом на 14:00 четверга, 10 листопада.

В командуванні розповіли, що зранку російські війська обстріляли нещодавно звільнену Золоту Балку на Херсонщині.

«Намагалися влучити в пункти видачі гуманітарної допомоги та в адміністративні будівлі органів влади. Пошкоджено приватні обійстя. Без постраждалих», – зазначено у повідомленні.

В ОК «Південь» зазначили, що звільнення територій та населених пунктів триває. Військові просять дотримуватися режиму інформаційної тиші.

Напередодні президент Володимир Зеленський закликав українців бути стриманими в емоціях попри успіхи ЗСУ.

Нагадаємо, 9 листопада російське командування заявило про рішення відвести війська з Херсона і навколишніх населених пунктів на лівий берег Дніпра. Головнокомандувач Валерій Залужний повідомив, що ЗСУ звільнили ще 12 населених пунктів. При цьому він наразі не підтвердив відхід росіян із правобережної Херсонщини.