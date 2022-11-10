В Офісі президента розповіли, чи готова Україна до переговорів із окупантами та чи потрібні вони зараз Україні взагалі. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у четвер, 10 листопада, пояснив, чому російська влада знову заговорила про можливість переговорного процесу з Україною

За його словами, у Києві розуміють мотиви Москви, яка за поточних обставин на фронті пропонує переговори, але мають сумніви в необхідності таких перемовин для України.

«Навіщо Росії «переговори» та «заморожування війни», зрозуміло: генерали благають про перерву для виснаженої армії, а Кремль прагне зафіксувати бодай якісь територіальні «перемоги», щоб не мати вигляд повних лузерів. Але навіщо це Україні? Продовжуємо звільняти свої території», – написав Подоляк у Twitter.

Навіщо Росії «переговори» та «заморожування війни», зрозуміло: генерали благають про перерву для виснаженої армії, а Кремль прагне зафіксувати бодай якісь територіальні «перемоги», щоб не мати вигляд повних лузерів. Але навіщо це Україні? Продовжуємо звільняти свої території. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 10, 2022

Напередодні речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що росіяни готові вести переговори з Україною «з урахуванням тих реалій, які складаються на поточний момент» (тобто фактично ідеться про визнання анексії Криму і частин Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей). Схожі заяви від окупантів лунали вже й раніше.

Зазначимо, що заяву Захарова зробила того ж дня, коли російське військове керівництво заявило про відведення військ із Херсона та перекидання сил на лівий берег Дніпра.

У Міністерстві закордонних справ України це повідомлення назвали «черговою димовою завісою».

«Російські посадовці починають згадувати про перемовини кожного разу, коли російські війська зазнають поразки на полі бою. У Москві не зацікавлені у відновленні миру в Україні», – зазначили в українському МЗС у відповідь на заяву Росії.

Також президент Володимир Зеленський закликав українців бути стриманими в емоціях попри успіхи ЗСУ.