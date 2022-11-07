Кремль підготував пропагандистам методички з поясненнями для росіян причин відступу з Херсона. Видання Meduza, яке отримало в своє розпорядження дві методички, повідомило, що адміністрація Путіна підготувала декілька нових інструкцій для державних і провладних ЗМІ. У них розповідають, як пояснювати росіянам можливий відступ із Херсона і підготувати їх до цього.

Видання зазначає, що у першій методичці вказано, що херсонський напрямок є найскладнішим для російської армії «на поточному етапі спецоперації». При цьому, російські війська «прагнуть зберегти життя мирних жителів та особового складу».

Евакуацію мирних жителів міста на лівий берег Дніпра окупанти пояснюють «небезпекою завдання масованого удару по місту величезним угрупуванням націоналістів». У Кремлі акцентують на тому, що ЗСУ нібито «готові рівняти із землею Херсон» і «завалювати місто трупами». Пропагандисти мають наголошувати, що для України «життєво необхідно продемонструвати боєздатність» своїх військ, щоби «просити нову допомогу Заходу»

Ще однією причиною можливого відступу називають те, що Україна і НАТО кинули всі сили на херсонський напрямок, щоби «влаштувати кровопролитне шоу на весь світ».

«Противник хоче, щоби Херсон став пасткою для Росії, полем битви із десятком тисяч жертв. ЗСУ планують влаштувати теракт, зруйнувавши Каховську ГЕС. Підрив ГЕС може стати пасткою для наших бійців. У цьому випадку буде затоплено населені пункти з мирними жителями, наші військові опиняться в котлі і навіть не зможуть прийняти бій — їх просто змиє», — йдеться в документі.

При цьому, рекомендовано наголошувати, що «ведення міських боїв у Херсоні недоцільне».

У другій методичці зазначається, що пропаганді потрібно «звернути увагу» на виступ члена ради безпеки РФ Анатолія Торкунова. На зустрічі з Путіним він згадав про Полтавську битву і заявив, що під час війни зі Швецією Петро І теж відводив війська, а потім переміг.

Джерела видання в Кремлі кажуть, що для російської влади здача Херсону «небажана», але «імовірна». При цьому дехто з них визнає, що ситуація на цій ділянці фронту залежить не від Москви, а від дій українських військ. Остаточне рішення про втечу з Херсона ухвалюватиме особисто Путін.

Нагадаємо, ще в кінці жовтня в Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти готують Херсон до вуличних боїв. Сьогодні у Генштабі знову заявили, що перевдягнені у цивільне росіяни готують Херсон до вуличних боїв.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни не планують добровільно залишати Херсон. За його словами, Росія намагається перетворити Херсонщину на зону відчуження.

До слова, за прогнозами української розвідки, звільнення міста може тривати до кінця листопада.