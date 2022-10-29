У Головному управлінні розвідки прогнозують, що операція зі звільнення Херсона, найімовірніше, триватиме до кінця листопада. За інформацією розвідки, зараз на Херсонщині дислокуються близько 40 тис. російських війсьоквих. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю виданню The Drive.

Буданов вважає, що зараз у місті перебувають найбільш підготовлені та найбоєздатніші російські підрозділи.

«Велика частка з них — це десантні війська, російські сили спеціального призначення та морська піхота, тобто найбоєздатніші підрозділи, які є у Росії. Ці підрозділи складають кістяк угруповання, яке також посилюється мобілізованими», — пояснив начальник ГУР.

За його оцінкою, на окупованій Херсонщині перебувають приблизно 40 тис. російських військових.

Буданов запевнив, що навіть підрив дамби Каховської ГЕС не завадить українським військовим звільнити Херсон. При цьому підрив дамби може затримати просування ЗСУ на східний берег Дніпра вже після звільнення міста.

Нагадаємо, раніше в Генштабі також заявили, що окупанти готують Херсон до вуличних боїв.

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни не збираються відступати з Херсона. За його словами, Росія буквально намагається перетворити Херсонщину на зону відчуження.