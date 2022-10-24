Керівник ГУР Міноборони оцінив можливість підриву РФ Каховської ГЕС

У випадку, якщо російські війська підірвуть дамбу Каховської ГЕС, це затримає просування підрозділів ЗСУ лише на два тижні. Однак, у такому випадку Північнокримський канал і Запорізька атомна електростанція не зможуть функціонувати внаслідок розливу води, заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю «Українській правді»,

«Вона (Каховська дамба - ред.) замінована частково, це правда... Скажу так: підрив цієї дамби точно спричинить екологічне лихо, це факт. Просто є інші аспекти. Перше: навіщо це робити – що вони втратять і що отримають? І друге: можна частково підірвати дамбу, а можна повністю. Так от, щоб підірвати її повністю, такі роботи не проведені», – сказав Буданов.

За словами керівника ГУР, мінування дамби росіяни провели частково для часткового руйнування, якщо буде потрібно. Щоб зруйнувати такого рівня конструкцію, потрібні десятки тонн вибухівки, правильно розташованої. Однак, російські загарбники від підриву дамби на Херсонщині більше втратять, ніж здобудуть. Оскільки, у випадку руйнування дамби відбудеться суцільне затоплення лівобережжя Херсонщини.

«Вони втратять навіть теоретично можливість подачі води в Північнокримський канал, в Крим, поки не відбудуємо дамбу, а на це піде дуже багато часу. Це буде нереально зробити. І найцікавіше – вони знищать змогу на існування Запорізької атомної електростанції, тому що цей об'єкт нерозривно з нею пов'язаний. Ну, і звичайно, вони ускладнять нам просування на певний проміжок часу. І це, до речі, не дуже уже й великий проміжок часу, десь близько двох тижнів буде», – переконаний керівник української розвідки.

Після цього російські війська будуть змушені відступити прямо до Криму, а на такий крок росіяни, на думку Буданова, не підуть.

«Тож я не думаю, що вони задумали суцільне руйнування. Окрім того, ми не бачимо ознак повного мінування цієї конструкції. Частково дамба замінована. Але треба теж розуміти, що її замінували ще у квітні», – додав він.

Нагадаємо, що у четвер, 20 жовтня, президент Володимир Зеленський повідомив, що окупанти замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції й планують здійснити теракт під чужим прапором. За його словами, якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то затопленими можуть бути понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном. Постраждати можуть сотні тисяч людей. Він закликав направити міжнародну спостережну місію на Каховську ГЕС, щоби не допустити масштабної катастрофи.