Російський солдат зафіксував момент переміщення на лівий берег Дніпра

Російські окупаційні війська переміщують військову техніку та особовий склад з правого на лівий берег Дніпра на Херсонщині. Як свідчать супутникові знімки, а також відео, які публікують самі росіяни, з початку жовтня вантажний пором декілька разів переправляв російських солдатів та військову техніку через Дніпро з району селища Козацьке до Нової Каховки, повідомляє «Радіо Свобода».

Як повідомляється, журналісти знайшли у соцмережах профіль вихідця з Луганщини Макара Теплінського, який воює на боці Росії. З початку жовтня військовий фіксував на фото і відео та публікував переміщення солдатів армії РФ та військової техніки з правого на лівий берег Дніпра – на окуповану російською армією територію України в районі міста Нова Каховка Херсонської області.

Судячи з супутникових фото Planet Labs, російські військові на початку жовтня призупинили відправку обладнання до «небезпечного» правого берега в районі селища Козацьке: відтоді пором виходить туди порожнім, але повертається до Нової Каховки повністю з повним завантаженням.

Схема руху порома (фото «Радіо Свобода») Для збільшення натисніть на зображення

10 жовтня військовий Теплінський опублікував фотографію, зроблену на поромі з військовими вантажівками у своєму профілі в соціальній мережі Vkontakte. Згодом він опублікував і відео, на якому зняв, як пливе на цьому поромі разом з військовою технікою.

відео «Радіо Свобода»

Журналістам вдалося з'ясувати, що відео було знято біля правого берега Дніпра в районі селища Козацьке. У цей час, пором з військовою технікою рухався по каналу через острів Козацький у напрямку Нової Каховки.

колаж «Радіо Свобода»

«Ця поромна переправа, яку російська армія використовує у військових логістичних цілях, добре відома Збройним силам України, які неодноразово завдавали по ній удару. Один з ударів, як можна побачити на супутниковому зображенні Sentinel-2, стався 23 вересня: на знімку видно дим в районі причалу в Новій Каховці», – йдеться у матеріалі.

Після ракетних ударів по Антонівському мосту, який з'єднує два береги Дніпра на Херсонщині, різко ускладнили позиції російської армії у цьому регіоні. Після цього військові РФ почали регулярно використовувати поромні переправи та налагоджувати понтонні мости.

Супутникові знімки свідчать також про те, що у жовтні справді активізувалось вивезення військової техніки в бік Нової Каховки.

Згодом Теплінський опублікував відео вже з Нової Каховки, де розмістився його підрозділ. Наприклад, на відео «День народження друга ВДВ», як встановили журналісти, зняте у ресторані «Нефертіті» у Новій Каховці.

Використовуючи сервіс розпізнавання облич, журналісти визначили ще трьох окупантів, які потрапили на фото та відео, опубліковані Теплінським. Це житель Краснодарського краю Рубік Мкртичев та два вихідці з окупованого Криму Дмитро Чумак та Ігор Колмаков.

Нагадаємо, що увечері 18 жовтня в окупованій Херсонській області оголосили про «організоване переміщення цивільного населення на лівий берег Дніпра». Командувач російських військ у війні проти України генерал Сєргей Суровікін заявив, що подальші дії щодо Херсону будуть залежати від «непростої військово-тактичної ситуації, не виключається ухвалення непростих рішень». 19 жовтня окупаційна влада Херсонщини оголосила, що всі її «відомства» покидають Херсон і переїжджають на лівий берег області. Також окупаційна влада оголосила про «евакуацію» в рамках якої вона планує вивезти до 60 тис. людей.

Західні аналітики підозрюють, що росіяни можуть готувати якусь провокацію, щоб потім звинуватити ЗСУ.