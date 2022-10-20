Супутник зафіксував втечу росіян на лівий берег Дніпра біля Херсону
Окупанти переміщують військову техніку та особовий склад на тлі нещодавніх стрімких успіхів ЗСУ
Російські окупаційні війська переміщують військову техніку та особовий склад з правого на лівий берег Дніпра на Херсонщині. Як свідчать супутникові знімки, а також відео, які публікують самі росіяни, з початку жовтня вантажний пором декілька разів переправляв російських солдатів та військову техніку через Дніпро з району селища Козацьке до Нової Каховки, повідомляє «Радіо Свобода».
Як повідомляється, журналісти знайшли у соцмережах профіль вихідця з Луганщини Макара Теплінського, який воює на боці Росії. З початку жовтня військовий фіксував на фото і відео та публікував переміщення солдатів армії РФ та військової техніки з правого на лівий берег Дніпра – на окуповану російською армією територію України в районі міста Нова Каховка Херсонської області.
Судячи з супутникових фото Planet Labs, російські військові на початку жовтня призупинили відправку обладнання до «небезпечного» правого берега в районі селища Козацьке: відтоді пором виходить туди порожнім, але повертається до Нової Каховки повністю з повним завантаженням.
Схема руху порома (фото «Радіо Свобода») Для збільшення натисніть на зображення
10 жовтня військовий Теплінський опублікував фотографію, зроблену на поромі з військовими вантажівками у своєму профілі в соціальній мережі Vkontakte. Згодом він опублікував і відео, на якому зняв, як пливе на цьому поромі разом з військовою технікою.
відео «Радіо Свобода»
Журналістам вдалося з'ясувати, що відео було знято біля правого берега Дніпра в районі селища Козацьке. У цей час, пором з військовою технікою рухався по каналу через острів Козацький у напрямку Нової Каховки.
колаж «Радіо Свобода»
«Ця поромна переправа, яку російська армія використовує у військових логістичних цілях, добре відома Збройним силам України, які неодноразово завдавали по ній удару. Один з ударів, як можна побачити на супутниковому зображенні Sentinel-2, стався 23 вересня: на знімку видно дим в районі причалу в Новій Каховці», – йдеться у матеріалі.
Після ракетних ударів по Антонівському мосту, який з'єднує два береги Дніпра на Херсонщині, різко ускладнили позиції російської армії у цьому регіоні. Після цього військові РФ почали регулярно використовувати поромні переправи та налагоджувати понтонні мости.
Супутникові знімки свідчать також про те, що у жовтні справді активізувалось вивезення військової техніки в бік Нової Каховки.
Згодом Теплінський опублікував відео вже з Нової Каховки, де розмістився його підрозділ. Наприклад, на відео «День народження друга ВДВ», як встановили журналісти, зняте у ресторані «Нефертіті» у Новій Каховці.
Використовуючи сервіс розпізнавання облич, журналісти визначили ще трьох окупантів, які потрапили на фото та відео, опубліковані Теплінським. Це житель Краснодарського краю Рубік Мкртичев та два вихідці з окупованого Криму Дмитро Чумак та Ігор Колмаков.
Нагадаємо, що увечері 18 жовтня в окупованій Херсонській області оголосили про «організоване переміщення цивільного населення на лівий берег Дніпра». Командувач російських військ у війні проти України генерал Сєргей Суровікін заявив, що подальші дії щодо Херсону будуть залежати від «непростої військово-тактичної ситуації, не виключається ухвалення непростих рішень». 19 жовтня окупаційна влада Херсонщини оголосила, що всі її «відомства» покидають Херсон і переїжджають на лівий берег області. Також окупаційна влада оголосила про «евакуацію» в рамках якої вона планує вивезти до 60 тис. людей.
Західні аналітики підозрюють, що росіяни можуть готувати якусь провокацію, щоб потім звинуватити ЗСУ.