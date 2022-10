Російське військове командування серйозно розглядає відведення своїх сил із правого берега Херсона. Однак в умовах зруйнованих мостів це буде непростим завданням, повідомляє міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

«18 жовтня 2022 року нещодавно призначений командувач російськими загарбниками в Україні генерал Сєргей Суровікін заявив російським ЗМІ, що на Херсонщині склалася складна ситуація. Як головного командувача, заява Суровікіна, що висвітлює негативні новини про «військову спецоперацію», є вкрай незвичною», – йдеться в повідомленні.

Британці вважають, що це ймовірно свідчить про те, що російська влада серйозно розглядає масштабне відведення своїх сил із району на захід від річки Дніпро.

Additional Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 October 2022



Russia would rely heavily on military pontoon ferry units during any withdrawal across the Dnipro river.



