Російська влада серйозно розглядає можливість масштабного відведення своїх сил з Херсону

Російське військове командування серйозно розглядає відведення своїх сил із правого берега Херсона. Однак в умовах зруйнованих мостів це буде непростим завданням, повідомляє міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

«18 жовтня 2022 року нещодавно призначений командувач російськими загарбниками в Україні генерал Сєргей Суровікін заявив російським ЗМІ, що на Херсонщині склалася складна ситуація. Як головного командувача, заява Суровікіна, що висвітлює негативні новини про «військову спецоперацію», є вкрай незвичною», – йдеться в повідомленні.

Британці вважають, що це ймовірно свідчить про те, що російська влада серйозно розглядає масштабне відведення своїх сил із району на захід від річки Дніпро.

Additional Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 October 2022



Russia would rely heavily on military pontoon ferry units during any withdrawal across the Dnipro river.



#StandWithUkraine pic.twitter.com/ILsUwLvIiG — Ministry of Defence (@DefenceHQ) October 20, 2022

«Ключовим завданням будь-якої російської операції з виведення військ було б перевести війська та їхню техніку через річку шириною 1 км у належному порядку», – повідомили у британському розвідувальному відомстві.

Оскільки всі постійні мости були серйозно пошкоджені, Росія значною мірою покладатиметься на військові понтонні поромні переправи, додають розвідники.

Також росіяни, швидше за все, буде сильно покладатися на тимчасовий баржевий міст, який вона завершили споруджувати поблизу Херсона в останні дні, і військові понтонні поромні підрозділи, які продовжують працювати в кількох місцях.

Нагадаємо, що аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що російські війська створюють інформаційні умови для атаки під чужим прапором на Каховську гідроелектростанцію в Херсонській області. Окупанти можуть вважати, що прорив греблі міг би прикрити їхній відступ з правого берега Дніпра та запобігти або затримати просування України через річку.