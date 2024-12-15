По всій Україні діятимуть уніфіковані графіки відключень світла

З понеділка, 16 грудня, в Україні почнуть діяти уніфіковані графіки ймовірних стабілізаційних відключень. Графіки будуть однакові для всіх регіонів, що дозволить збільшити кількість часу зі світлом. Про це в неділю, 15 грудня, повідомили пресслужба ДТЕК та керівник компанії YASNO Сергій Коваленко.

За даними ДТЕК, завдяки уніфікованим графікам проміжок між відключеннями світла становитиме мінімум 3,5 години з електрикою.

У компанії пояснюють, що це стало можливим, завдяки тому, що по всій країні кожну групу (раніше їх було шість) поділили на дві підгрупи (зараз 12). Тепер коли всю групу вимикати не потрібно, обленерго може вимкнути лише пів групи й більш точно розподілити навантаження на енергосистему.

«Як наслідок, більше людей будуть одночасно зі світлом. Але треба розуміти, якщо стануться локальні аварії або ворог пошкодить лінії електропередач, то графіки для цього регіону зміняться»", – додали в енергокомпанії.

Керівник компанії YASNO Сергій Коваленко розповів, що в новому підході операторам систем розподілу відведуть пів години на те, щоб увімкнути будинок після знеструмлення. Раніше цей інтервал становив годину.

«Сукупно такий підхід дає 56 годин зі світлом протягом тижня для кожної черги, на відміну від 38 годин, як було в попередніх версіях графіків», – пояснив Коваленко.

Окрім того, за його словами, групи остаточно стають чергами, з’являються підчерги, про що раніше говорив ДТЕК.

«Підчерга – це черга, поділена навпіл. Тобто було шість черг. Тепер буде дванадцять підчерг. Для чого? Для того, щоб коли “Укренерго” дає обмеження, для якого можна було б вимкнути лише половину користувачів у черзі, це робити, а не вирубати всю чергу. Тобто тепер підхід стає більш гнучким і в питанні кількості відключених споживачів», – ідеться в повідомленні.

Коваленко радить громадянам уточнити номер своєї черги й підчерги у місцевих обленерго. Для споживачів з Києва та Дніпра це можна буде зробити на сайті YASNO або в мобільному застосунку після опівночі 16 грудня.

«Як і раніше у вас буде графік для вашої підчерги на тиждень. І графік на наступний день. Який буде оновлюватись кожен вечір на завтра», – зазначив керівник YASNO.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство енергетики України внесло зміни до «Інструкції про складання і застосування графіків відключення». Серед іншого, зміни передбачають однакові принципи застосування графіків у всіх областях. Нові графіки деякі обленерго почали складати вже з 12 грудня.