Графіки відключення світла на Львівщині тепер складають по-новому

У четвер, 12 грудня, ПрАТ «Львівобленерго» змінило кількість підчерг у графіку погодинних відключень – тепер їх 12. Це призвело до збільшення з трьох до шести груп відключень, за якими споживачі відстежують графіки відключення електроенергії. Про це у Facebook повідомило «Львівобленерго».

Введення 12-ти підчерг відключень пов’язане зі змінами до «Інструкції про складання і застосування графіків відключення», внесені Міністерством енергетики України.

Відтепер діятиме 12 підчерг відключень, а споживачі поділені на шість груп відключення замість трьох, як було раніше: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1 та 6.2.

Дізнатися свою групу можна за допомогою: