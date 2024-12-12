Ще з вихідних у Львові та в інших містах регіону скоротилися вимкнення електроенергії

Упродовж тижня у Львові щодня скасовували графіки відключення світла, так само вже кілька дні не вимикають світло у Рівному, а в інших містах західних областей тривалість відключень дещо скоротилася у порівнянні з попередніми тижнями. Чому в домівках мешканців заходу України стало більше світла, пояснюють у ДТЕК.

Коли вимикають світло

Графіки відключення електроенергії з’являються, коли електроенергії не вистачає, що може статися з двох причин.

Перша – коли електростанції, пошкоджені атаками росіян, не можуть виробити достатньо енергії. Друга – коли електрика є, але її неможливо передати через розбиті дронами електромережі.

«Цілісність електромереж так само важлива, як і виробництво електроенергії. Росіяни розуміють це, тому намагаються зупинити не тільки генерацію, а й передачу електрики», – говорять в ДТЕК.

Чому менше вимикають світло у західних областях

Саме через стан електромереж, якими електроенергія передається від електростанцій до споживачів, ситуація з відключеннями по країні різниться.

Туди, де електромережі вціліли, а електростанції ближче, світло повертається швидше. Де передача електрики ускладнена, там діють графіки відключень.

Іншими словами, через атаки росіян на енергетичну інфраструктуру зараз ускладнена передача та/або балансування електроенергії з генерацій, розташованих на заході, в інші регіони, де продовжують вимикати світло споживачам.