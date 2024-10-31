Як зберегти тепло без опалення

Українців, ймовірно, чекає зима з блекаутами, а отже, і з опаленням можуть виникнути проблеми. Та й поки що з початком опалювального сезону не всі міста поспішають, а тих, хто має електричний котел, спонукають до економії тарифи на світло. Якщо ви хочете почуватися комфортно, притримуйтесь простих правил: одягайте термобілизну, теплоізолюйте помешкання й вживайте теплу рідину. Детальніше про лайфхаки, які допоможуть зігрітися в холодний сезон, розповідають CNN та Explainer.

Як зігріти своє тіло

Найпростіший й найбюджетніший спосіб зігрітися вдома в умовах відсутності світла й опалення – придбати гумову грілку. Продаються також і кишенькові грілки для рук та каталітичні грілки. Грілку можна зробити і самотужки. Для цього потрібна пластмасова пляшка й гаряча вода. Так можна нагріти постіль, а якщо замотати пляшку в рушник, тепло зберігатиметься довше.

Зігрітись можна теж за допомогою ковдр з підігрівом. Фізичні навантаження, такі як розтяжка у приміщенні або танці, можуть допомогти вам зігрітися. Проте занадто важкі навантаження на організм давати не варто, щоб не пітніти, оскільки від потовиділення нам стає холодніше.

Також можна приймати гарячий душ або ванну, проте не дуже часто: після того, як ви вийдете, вам буде холодно, а волога шкіра швидше втрачає тепло. Якщо ж світла й води немає, можна придбати портативний душ для кемпінгу, наповнити ємність уже теплою водою та закріпити його у душі чи ванній.

Носіть багатошаровий одяг. Часто додаткова сорочка чи жилет може зігріти ваші руки та ноги більше, ніж додаткова пара шкарпеток чи рукавичок. Однак переконайтеся, що багатошаровість не робить ваш одяг тісним, оскільки це може погіршити кровообіг, і вам буде лише холодніше.

Якщо ви вже маєте портативну зарядну станцію, можна докупити ще електропростирадло або електроковдру, які працюватимуть від альтернативного живлення.

Вживайте теплі напої та їжу, використовуйте духовку та плиту, щоб їх готувати. Але не залишайте духовку чи плиту увімкненими, щоб зігріти приміщення, – це небезпечно. Їжа з високим вмістом жиру та білка метаболізується організмом повільніше, це може викликати відчуття тепла.

Як утеплити приміщення

Ще один спосіб не замерзнути вдома під час блекаута – встановити свічний обігрівач, який можна зробити власноруч. Він складається з трьох горщиків для квітів різного діаметру, які встановлюються над свічкою. Між собою вони з’єднуються довгим металевим болтом з нанизаними на нього шайбами та гайками. Свічка горить, горщики нагріваються, а центральний стрижень розжарюється. За допомогою цього можна підвищити температуру в кімнаті на кілька градусів. Гарним варіантом зігрітись без світла буде біокамін, який працює на спирті.

Закрийте незайняті кімнати. Закриваючи двері кімнат, якими ніхто не користується, ви створюєте додаткові бар’єри між приміщенням та холодом на вулиці.

Обирайте велюрову або махрову постільну білизну на холодний сезон. Бавовняна постільна білизна часто рекомендується влітку, але постільна білизна з інших матеріалів і більшої кількості ниток може бути кращою для зими.

Відкрийте штори або жалюзі, щоб сонце потрапляло всередину вдень. Водночас загерметизуйте вікна та двері. Навіть якщо ваші вікна та двері повністю закриті, протяги можуть просочуватися через маленькі щілини. І постеліть килими: вони будуть теплішими на дотик, аніж голі підлоги.