Сухий спирт дозволяє легко закип’ятити воду для заварювання чаю, запарювання локшини, пластівців

Якщо у вас електрична плита і при відключеннях світла виникають труднощі з розігріванням чи готуванням їжі, тоді сухий спирт може бути хорошою альтернативою для вас. Як правильно його використовувати, пише Кlopotenko.

Що таке сухий спирт

Сухий спирт (або сухе пальне) не містить ніякого спирту. Це одна з форм сухого палива у вигляді таблеток спресованої речовини «уротропіну» разом з невеликою кількістю парафіну. Білі, легкі таблетки, діаметром приблизно чотири сантиметри горять, не виділяючи диму та не плавляться при горінні. Використовуються для розігрівання їжі та кип’ятіння води туристами в походах, військовими в умовах польової кухні, а також у лабораторіях для проведення хімічних експериментів.

Як користуватися сухим спиртом

використовуйте спеціальну металеву підставку-пічку для сухого спирту. Вони бувають різноманітних форм, від більше технологічних та дорогих до найелементарнішого алюмінієвої коробочки, в якій сухе пальне безпечно горітиме, а ви матимете змогу розмістити над полум’ям необхідний посуд;

перед тим, як запалити таблетку, приберіть усі легкозаймисті предмети (паперові рушники, скатертину, штори). Для надійності, можете розмістити портативну піч з таблеткою спирту на металевому деці для запікання або на сухій керамічній тарілці;

запалюйте сухий спирт на стійкій, рівній поверхні;

ніколи не залишайте полум’я без нагляду, не підпускайте до нього дітей та домашніх улюбленців;

зверніть увагу на склад. Найбезпечнішими вважаються таблетки на основі уротропіну та парафіну. Але інколи до складу сухого спирту може входити ацетат кальцію, який виділяє токсичні речовини під час горіння та не призначений для використання у приміщеннях.

Як нагріти воду на сухому спирті

250-300 мл води (стандартний вміст чашки) закипає на 2 таблетках сухого спирту (15 г палива) за 4-5 хв. Залежно від виробника, кількість палива в одній таблетці або брикеті може різнитися, як і час, необхідний для закипання води. Горіння ж самої таблетки у середньому триває 9-10 хв.

1. Зберіть портативну піч.

2. Викладіть досередини печі-підставки необхідну кількість таблеток або брикетів палива, підпаліть їх сірником або запальничкою.

3. Дочекайтеся, доки полум’я активно розгориться та розмістіть над вогнем вогнетривкий посуд. Краще використовувати легкий посуд з тонким дном та стінками, адже він нагріється швидше.

4. Коли вода закипить, зніміть посуд з вогню. Гасити полум’я не обов’язково: приблизно за п’ять хвилин таблетка згасне самостійно, головне не залишайте її без нагляду.

Переваги та недоліки сухого палива

Серед недоліків сухого спирту:

неможливо контролювати інтенсивність полум’я;

короткий час горіння;

низька температура горіння;

неможливо готувати складні повноцінні страви.

Зате, сухий спирт дозволяє легко закип’ятити воду для заварювання чаю, запарювання локшини, пластівців, субліматів та деяких круп (наприклад кускусу), а також для розігрівання вже готової їжі чи їжі в реторт пакетах.

Для людей, які остерігаються користуватися газовими пальниками в умовах квартири, сухий спирт може стати зручною тимчасовою альтернативою електричній плиті.