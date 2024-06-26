Якщо холодильник не відкривати,, він може зберігати температуру до чотирьох годин, морозильна камера – до 48.

Надворі спека. Стовпчик термометра піднімається до 30 градусів, а подекуди і вище. Через дії окупантів, які продовжують обстрілювати нашу енергетичну інфраструктуру, ми потерпаємо від вимушених вимкнень електроенергії. МОЗ розробило рекомендації щодо зберігання харчових продуктів в таких умовах, адже йдеться не просто про їхню свіжість, а й про безпеку для здоров’я. Дотримання цих порад допоможе зберігати продукти свіжими і безпечними навіть під час відключень електроенергії.

Як підготуватися до відключення електроенергії?

1. Сформуйте запас льоду. Тримайте кілька пакетів з льодом у морозильній камері. Це допоможе зберегти холод під час відключення електроенергії.

2. Купіть, якщо є можливість, холодильні елементи. Їх можна тримати в морозильнику і за потреби використовувати в охолоджувальних боксах або термосумках.

3. Підготуйте запас консервів і сухих продуктів. Запас продуктів, які не потребують охолодження (консерви, сухофрукти, крупи, горіхи тощо), допоможе підкріпитися, якщо світла не буде довше, ніж планувалося.

Що робити, коли вимкнули електроенергію?

Використовуйте лід та холодильні елементи. Перемістіть продукти, що швидко псуються, в термосумки або охолоджувальні бокси з льодом чи холодильними елементами. Якщо світла немає понад чотири години, розкладіть раніше підготовлені місткості з льодом на нижню полицю холодильника та верхню полицю морозильної камери – так можна продовжити час зберігання продуктів у вимкненому холодильнику. А якщо використати сухий лід, продукти можуть зберігатися до двох діб.

Розділіть продукти. Ті, які швидко псуються, зберігайте в найбільш холодній зоні холодильника або морозильника.

Тримайте двері холодильника та морозильної камери зачиненими. Це допоможе зберегти холод всередині. Якщо двері не відкривати, холодильник може зберігати температуру до чотирьох годин, морозильна камера – до 48.

Правильно заповнюйте холодильник та морозильну камеру. Заповнений холодильник/морозильник нагрівається зсередини повільніше завдяки меншій кількості повітря. Тому варто заповнювати холодильну та морозильну камери максимально, але не закривати вентиляційні отвори й не ставити каструлі та продукти впритул в основному відсіку , щоб повітря було мало, але при цьому воно вільно циркулювало. Якщо порожнього місця багато, можна покласти пластикові пляшки з водою.

Як діяти після відновлення електропостачання?

Перевірте температуру продуктів. Продукти, які зберігалися за температури вище 4 C понад дві години, можуть бути небезпечними. Використовуйте термометр для вимірювання температури у місці зберігання їжі. Перезаморозити або приготувати можна ті продукти, які все ще містять льодові кристали або мають температуру до 4 °С.2. Продукти з сумнівним виглядом і запахом – викидайте. Огляньте продукти на наявність ознак псування. Запах, колір і текстура продуктів можуть вказувати на їхнє псування. Викидайте продукти, які мають сумнівний вигляд чи запах. Ніколи не пробуйте їжу на смак, щоби перевірити її безпечність.

Про що ще важливо пам’ятати?

Готуйте менші порції. Якщо готувати стільки, скільки можете з’їсти за один прийом їжі, можна уникнути псування залишків.

Зберігайте мінімальні запаси продуктів. Закуповуйте лише необхідну кількість продуктів, що швидко псуються.

Які є альтернативи холодильнику?