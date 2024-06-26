Як безпечно зберігати їжу, коли вимкнули світло?
Поради МОЗ
Надворі спека. Стовпчик термометра піднімається до 30 градусів, а подекуди і вище. Через дії окупантів, які продовжують обстрілювати нашу енергетичну інфраструктуру, ми потерпаємо від вимушених вимкнень електроенергії. МОЗ розробило рекомендації щодо зберігання харчових продуктів в таких умовах, адже йдеться не просто про їхню свіжість, а й про безпеку для здоров’я. Дотримання цих порад допоможе зберігати продукти свіжими і безпечними навіть під час відключень електроенергії.
Як підготуватися до відключення електроенергії?
1. Сформуйте запас льоду. Тримайте кілька пакетів з льодом у морозильній камері. Це допоможе зберегти холод під час відключення електроенергії.
2. Купіть, якщо є можливість, холодильні елементи. Їх можна тримати в морозильнику і за потреби використовувати в охолоджувальних боксах або термосумках.
3. Підготуйте запас консервів і сухих продуктів. Запас продуктів, які не потребують охолодження (консерви, сухофрукти, крупи, горіхи тощо), допоможе підкріпитися, якщо світла не буде довше, ніж планувалося.
Що робити, коли вимкнули електроенергію?
- Використовуйте лід та холодильні елементи. Перемістіть продукти, що швидко псуються, в термосумки або охолоджувальні бокси з льодом чи холодильними елементами. Якщо світла немає понад чотири години, розкладіть раніше підготовлені місткості з льодом на нижню полицю холодильника та верхню полицю морозильної камери – так можна продовжити час зберігання продуктів у вимкненому холодильнику. А якщо використати сухий лід, продукти можуть зберігатися до двох діб.
- Розділіть продукти. Ті, які швидко псуються, зберігайте в найбільш холодній зоні холодильника або морозильника.
- Тримайте двері холодильника та морозильної камери зачиненими. Це допоможе зберегти холод всередині. Якщо двері не відкривати, холодильник може зберігати температуру до чотирьох годин, морозильна камера – до 48.
- Правильно заповнюйте холодильник та морозильну камеру. Заповнений холодильник/морозильник нагрівається зсередини повільніше завдяки меншій кількості повітря. Тому варто заповнювати холодильну та морозильну камери максимально, але не закривати вентиляційні отвори й не ставити каструлі та продукти впритул в основному відсіку , щоб повітря було мало, але при цьому воно вільно циркулювало. Якщо порожнього місця багато, можна покласти пластикові пляшки з водою.
Як діяти після відновлення електропостачання?
- Перевірте температуру продуктів. Продукти, які зберігалися за температури вище 4 C понад дві години, можуть бути небезпечними. Використовуйте термометр для вимірювання температури у місці зберігання їжі. Перезаморозити або приготувати можна ті продукти, які все ще містять льодові кристали або мають температуру до 4 °С.2.
- Продукти з сумнівним виглядом і запахом – викидайте. Огляньте продукти на наявність ознак псування. Запах, колір і текстура продуктів можуть вказувати на їхнє псування. Викидайте продукти, які мають сумнівний вигляд чи запах. Ніколи не пробуйте їжу на смак, щоби перевірити її безпечність.
Про що ще важливо пам’ятати?
- Готуйте менші порції. Якщо готувати стільки, скільки можете з’їсти за один прийом їжі, можна уникнути псування залишків.
- Зберігайте мінімальні запаси продуктів. Закуповуйте лише необхідну кількість продуктів, що швидко псуються.
Які є альтернативи холодильнику?
- сумки-холодильники;
- термоси для їжі (його можна завчасно охолодити та скласти в нього необхідні продукти);
- льох або підвал;
- термічна обробка продуктів.