Аби холодильник послугував довше і не згорів при перших стрибках напруги, краще його вимикати

Під час відключення та включення світла в будинку можуть відбуватись різкі коливання напруги. Вони можуть призвести до короткого замикання та інших поломки техніки. Як вберегти свій холодильник від перепадів напруги, читайте на ZAXID.NET.

Різкі стрибки напруги в мережі, в основному, трапляються тоді, коли люди починають активно заряджати свої пристрої або користуватись електроприладами. Як зберегти свій холодильник, ділиться today.ua.

Аби холодильник послугував довше і не згорів при перших стрибках напруги, краще його вимикати з розетки після відключення світла. Однак зауважте, що після повернення електроенергії не підключайте пристрій до мережі перші 5-10 хвилин.

Якщо є можливість, то придбайте спеціальне реле струму. Він створений, щоб врятувати холодильник від перепадів. Реле коштує в середньому від 800 до 1500 грн, і його можна придбати у магазинах побутової техніки.