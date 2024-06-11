Якщо в будинку встановлена електроплита, то нагрівати воду для приготування їжі краще електрочайником

Через труднощі зі світлом та подорожчанням електроенергії кожен з нас уже точно задумався, як можна зекономити, не відмовляючись при цьому від комфортного життя. Читайте 10 неочевидних порад, як економити електроенергію в побуті, від Еenergy.

Продовжити світловий день

Ще на етапі проєктування будинку варто спланувати його розміщення так, щоб вікна основних кімнат виходили на південь – це дозволить продовжити світловий день. Крім того, світлі штори, стіни і дзеркала в інтер’єрі дозволяють візуально подовжити світловий день.

Зонування освітлення

Постійно використовувати загальне освітлення – це і витратно, і не завжди ефективно. Краще поєднувати різні типи освітлення, комбінуючи основне світло і підсвітку. До прикладу, біля місця для читання можна встановити малопотужну лампу, яка даватиме прямий і чіткий потік світла. Це дасть можливість отримати добре освітлене місце без великих витрат електроенергії.

Прибирати пил

Осідаючи на лампочках і плафонах, пил може значно знижувати яскравість світлового потоку. Тому варто регулярно протирати всі лампи та поверхні світильників.

Обслуговування нагрівальних приладів

Перш за все, мова йде про електроприлади, що мають ТЕНи – бойлери, пральні машини і електрочайники. Згодом на стінках ТЕНів накопичуються відкладення з солей і мінералів, що містяться у воді, а це різко знижує ефективність їх роботи. Бо істотно знижується обсяг тепла, що віддається для нагріву води, тому час нагрівання збільшується, відповідно, – росте споживання електроенергії.

Гріти воду електрочайником

Якщо в будинку встановлена електроплита, то нагрівати воду для приготування їжі краще електрочайником. Він набагато ефективніше перетворює електричну енергію в теплову. Заливайте ту кількість води, яка вам знадобиться, зайвий обсяг нагрітої рідини – це зайві кіловати на лічильнику.

Читайте інструкції з експлуатації

Правильна експлуатація побутової техніки допомагає значно скоротити споживання електрики. Ось кілька найбільш важливих моментів:

холодильник необхідно встановлювати далеко від радіаторних батарей і нагрівачів;

приміщення, в якому працює кондиціонер, повинно щільно закриватися;

всі фільтри в пилососах, кондиціонерах, очисниках повітря необхідно своєчасно очищати. Чим сильніше вони забиті, тим більше необхідно потужності, щоб прокачувати повітря. Це призводить як до зростання енергоспоживання, так і до скорочення роботи електроприладу;

контролюйте правильність завантаження пральної або посудомийної машини.

Розумний будинок

Сучасні рішення, що застосовуються в системах «розумний будинок», дозволяють мінімізувати енергоспоживання за рахунок встановлення автоматизації і високотехнологічних пристроїв. Оцінивши інтенсивність сонячного освітлення, система може автоматично знижувати потужність зовнішнього освітлення. Датчики руху включають лампи при наближенні людини і регулюють інтенсивність роботи кондиціонера. Також можна налаштувати режим нагрівання води та час увімкнення опалення.

Замініть проводку

Стара електропроводка в більшості випадків не розрахована на підключення великої кількості побутової техніки. Невідповідность діаметра провідника та навантаження, що підключається, призводить до значних втрат, викликаних опором матеріалу. Крім того, перегрів проводки може призвести до загоряння ізоляції і виникнення пожежі в будинку.

Вимикайте техніку повністю

Навіть в режимі очікування техніка продовжує споживати електрику. Принтер, телевізор, мікрохвильова піч, комп’ютер за рік в режимі «stand by» додатково накручують до 200 кВт електрики.

Генерувати самостійно

Дуже дієвий варіант, як економити електрику – це почати її виробляти самостійно, встановивши сонячну панель і вітрогенератор. Звичайно, це потребує значних капіталовкладень, але з часом, з урахуванням того, як зростають тарифи на електроенергію в Україні, ці інвестиції мають окупитися.