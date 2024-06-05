За допомогою повербанка можливо зарядити ноутбук

Якщо під час чергового вимкнення світла ви не встигли завершити роботу чи закінчити важливе листування на ноутбуці, тоді ви легко можете продовжити користуватись ним навіть без електроенергії. Для цього вам знадобиться лише заряджений павербанк.

Як зарядити ноутбук від павербанка

За допомогою повербанка можливо зарядити ноутбук, але для цього потрібен потужніший пристрій. Річ у тім, що такий акумулятор споживає набагато більше енергії, ніж телефон. Якщо підключити до комп'ютера звичайний невеликий повербанк, то станеться зворотна ситуація – пристрій почне заряджатися від ноутбука, пише УНІАН.

Необхідно придбати зарядний пристрій із такими характеристиками:

ємність не менше 20 000 mAh;

напруга не менше 20 вольт;

вихідний струм не менше 2 ампер;

потужність не менше 40 ват.

Поради у виборі павербанку

не варто економити;

варто перевірити сумісність повербанка з вашою моделлю ноутбука;

перевірити наявність роз'єму для зарядки ноутбука;