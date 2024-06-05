У свої 24 роки Марія Аліпатова – засновниця стартапу у сфері зеленої енергетики, який допоможе українцям залишатися зі світлом навіть у період блекаутів. Завдяки участі у програмі Erasmus for Young Entrepreneurs підприємиця зрозуміла, куди їй рухатися, аби досягти успіху у своїй справі й зробити внесок у розвиток власної країни.

Історію Марії Аліпатової розповідає 24 Канал. З дозволу колег ZAXID.NET робить передрук матеріалу.

Обрала зелену енергетику, щоб розвивати Україну

У дитинстві Марія мріяла стати винахідницею. Подорослішавши, вона пішла за покликом серця й вступила на спеціальність «Механічна інженерія» у Київський Національний університет харчових технологій, а потім ще й на «облік та аудит».

Під час навчання в університеті Марію зацікавила сфера зеленої енергетики. Вона вважає, що саме за цим напрямком – майбутнє всього світу.

«Для мене важливо зробити внесок у соціум. Я хочу, щоб Україна була лідером у зеленій енергетиці, і щоб коли хтось хотів купити найкраще рішення з сонячної енергетики, то одразу думав про Україну, – сказала Марія.

Марія зацікавилася сферою зеленої енергетики (Фото Валентини Поліщук, 24 Канал)

Марія разом науковим керівником (що зараз є кофаундером) розробила технологію, яка забезпечує освітленням приміщення завдяки сонячним променям, і назвала її Solar Optic. Розробка перемогла на хакатоні у Берліні. Студентка та викладач отримали фінансування на технологію й почали активно нею займатися.

«Наша технологія – це сонячні концентратори, які забезпечують світлом одноповерхові приміщення, наприклад склади чи фабрики, у денний час доби. Це не сонячні панелі, які перетворюють тепло в електроенергію. Ми напряму беремо сонячне світло і через оптоволоконний кабель передаємо це світло в приміщення. Це для того, щоб власники фабрик економили гроші на електроенергію та викиди вуглецевого газу», – пояснила Марія.

Марія Аліпатова та Микола Якимчук разом придумали проривну технологію (Фото Валентини Поліщук, 24 Канал)

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну Марія застала в Іспанії. Повертатися додому було небезпечно, то ж вона почала шукати за кордоном програми та стажування, які могли б бути їй корисними. Тоді підприємиця дізналася про Erasmus for Young Entrepreneurs. Вона зрозуміла, що обмін для підприємців – найкращий варіант для розвитку її стартапу, і подалася на участь у програмі.

Що таке Erasmus for Young Entrepreneurs

Це програма Європейського Союзу з міжнародного обміну для підприємців-початківців. Податися на неї можуть учасники, які мають досвід ведення бізнесу до 3-х років або взагалі без досвіду. Для них передбачена можливість навчання у досвідчених керівників малого бізнесу в інших країнах-учасницях програми. Крім того, учасники отримують щомісячну виплату для покриття проживання в іноземній країні. Розмір виплати залежить від країни-перебування.



Досвідчені підприємці з країн ЄС, які хочуть отримати свіжі ідеї та погляди на ведення свого бізнесу, також можуть взяти участь у програмі.

Марія чітко знала, де хоче стажуватися

Для участі у програмі потрібно було скласти бізнес-план і стратегію, що надалі виявилося дуже корисним для Марії. Під час обміну Марія змогла зрозуміти, як саме їй потрібно працювати зі своєю технологією.

Підприємиця чітко знала, де хоче стажуватися – це мала бути компанія, яка займається відновлювальними джерелами енергії. Вона склала список з 5 фаворитів, і на першому місці опинилася шведська компанія Absolicon. Марії сподобалося те, що хост детально розповів в описі, якою буде робота у компанії. Дівчина не прогадала – саме в Absolicon допоміг їй розкритися.

«Стажування минуло прекрасно. Хост – засновник та СЕО компанії Юакім Бюстьом – став моїм хорошим другом. Він надав мені стільки знань, скільки я ще ніде в житті не отримала», – зазначила Марія.

Марія ретельно підійшла до вибору компанії для обміну (Фото Валентини Поліщук, 24 Канал)

Отримала досвід, про який і не мріяла

В Absolicon Марія працювала по 8 годин у будні упродовж 4 місяців. За цей час вона навчилася будувати команду для стартапу і працювати з нею. Дізналася через які канали і як комунікувати з потенційними клієнтами у сфері зеленої енергетики. Зрозуміла, які ресурси необхідні, щоб започаткувати виробничу лінію такого обладнання. Марія часто працювала в різних командах, тому з усіх сторін побачила роботу і зрозуміла, як започаткувати виробництво в Україні.

У вільний час підприємиця спускалася на склад і допомагала інженерам збирати сонячні термічні панелі. Найцікавішим досвідом за період участі у програмі для неї стала поїздка на завод у Карлсберг. Спершу Марія розробляла стратегію і планування підключення панелей на заводі, а потім разом з командою інженерів відправилася їх встановлювати. Це вперше вона в реальних умовах встановлювала сонячні термічні панелі.

Марія отримала практичний досвід під час обміну (Фото Валентини Поліщук, 24 Канал)

Крім того, Марія відповідала за створення вебсайту компанії та важливих розрахунків, які згодом на ньому розмістили.

«Кожне місто в Європі потребує достатньої кількості тепла, яку використовує на опалення та підігрів води. Ми порахували скільки для 100 міст в Європі необхідно встановити сонячних концентраторів для того, щоб покрити 20% сумарного споживчого максимуму. Ці розрахунки ми виставили на сайті і компанія знайшла декілька клієнтів», – розповіла Марія.

Ідея зробити розрахунок належала засновнику компанії, а формат, у якому її реалізували, придумала Марія. Їй навіть дали бюджет, щоб розрахуватися з айтівцем, який створював сайт. У результаті хост був дуже задоволений.

Свіжий погляд на проєкт українки

Кожного тижня хост по кілька годин приділяв увагу проєкту Марії. Він допоміг дівчині з презентацією для інвесторів, надав консультацію по бізнес-плану та просто щиро радив, як удосконалити технологію. З'ясувалося, що Solar Optic підходить лише для одноповерхових будівель, бо інакше втрачається ефективність передачі сонячного світла через кабель. Також змінилася цінова політика технології через інфляцію та вартість доставки матеріалів.

«Ці важливі висновки я зробила завдяки участі у програмі. Мій хост зі Швеції дуже в усьому допомагав», – поділилася Марія.

Та був й один важкий момент під час обміну – Марія дуже сумувала за домом, куди не могла повернутися через війну. Моментами дівчині було дуже важко у Швеції, однак сил їй додавала улюблена справа.

Марія обожнює займатися улюбленою справою (Фото Валентини Поліщук, 24 Канал)

Запрошення на роботу у Швеції

По завершенню стажування Absolicon не хотіла прощатися з українкою, то ж Марії запропонували роботу. Однак підприємиця прагнула працювати над розвитком власної технології й створювати виробництво в Україні, то ж була змушена відмовити.

Попри це вона залишилася у чудових стосунках з усією командою і навіть зараз контактує з хостом. Коли Марія бачить інформацію, яка буде корисною для Absolicon, то обов'язково надсилає її засновнику компанії. Той, своєю чергою, робить так само.

Нагорода від Innovator Award

Жага до знань у Марії виявилася дуже великою, то ж по завершенню Erasmus for Young Entrepreneurs вона відправилася на проходження акселераційної програми для стартапів на 9 місяців. Якось на електронну пошту дівчині прийшло повідомлення про можливість податися на нагороду Innovator Award 2023 для учасників Erasmus for Young Entrepreneurs. Для цього потрібно було записати коротке відео і розповісти про досвід, отриманий під час обміну.

«Я записала відео, зробила анімацію, вставила фотографії й відправила свій ролик. У результаті мене обрали однією з двох фіналісток, які поїхали в Іспанію на Innovator Award», – розповіла Марія.

Марія отримала нагороду від Erasmus for Young Entrepreneurs (Фото Валентини Поліщук, 24 Канал)

Ті кілька секунд до анонсу результатів на нагородженні були дуже хвилюючими, Марія зізналася, що серце з грудей у неї вистрибувало, та вона заспокоювала себе думками про те, що зробила все, що могла. Коли Марія почула, що стала переможницею, то не могла повірити власним вухам.

«Коли сказали моє ім'я, спочатку в мене був шок. Я була дуже щаслива, що показала свій проєкт на сцені. Та водночас мені було сумно за фіналістку з Латвії. У неї був дуже цікавий проєкт на тему психологічного здоров’я. Я засмутилася за її програш», – зізналася підприємиця.

Переможниця отримала можливість відвідати конференцію для малих та великих підприємців у Більбао, Іспанія. Там вона знайшла багато цікавих контактів та вдосконалила свої навички переговорів з потенційними клієнтами та партнерами. На цьому Марія не зупинилася і на конференції подалася на змагання для стартапів, які теж перемогла.

Проєкт Марії вже на фінальній стадії

Зараз Марія повернулася в Україну і заснувала свою компанію. Разом з командою вона працює над створенням останньої версії прототипу технології, щоб перевірити функціональність в реальних умовах. Проєкт практично на фінальній стадії, і вже є кілька потенційних замовників. Наразі Марія хоче працювати в Україні, адже вважає, що її технологія буде дуже корисною для українців, а особливо у період блекаутів.

«Моя мотивація – працюю заради своєї країни та особистого розвитку, бо бачу в цьому перспективу. Хочу, щоб Україна була незалежною від всіх інших видів палива, яке ми самі добуваємо або імпортуємо», – наголосила Марія.

У Марії є потужна мотивація рухатися вперед (Фото Валентини Поліщук, 24 Канал)

Усім охочим взяти участь в Erasmus for Young Entrepreneurs Марія радить знайти свою сферу діяльності. Якщо чітко знати, чого ти хочеш, й обрати хоста, який працює у твоїй ніші – можна отримати дуже цінний досвід, який допоможе у розвитку власної справи. Також засновниця стартапу радить не соромитися ставити запитання й долучатися до всіх активностей.

Кількість учасників Erasmus for Young Entrepreneurs з України різко зросла

Національна експертка програми Erasmus for Young Entrepreneurs з організації-посередниці Civitta Ukraine Аліна Рудницька розповіла, що після повномасштабного вторгнення кількість українців, які взяли участь у програмі, різко зросла. Причина в тому, що багато людей опинилися за кордоном і шукали можливості для самореалізації. Водночас для декого війна стала поштовхом не відкладати мрію про власний бізнес, а діяти негайно. То ж програма Erasmus for Young Entrepreneurs стала потужним рушієм для розвитку багатьох українців.

Що цікаво, ніякого обмеження по віку для повнолітніх учасників немає. Так само немає обмежень на сферу підприємницької діяльності.

«На обмін можна подаватися з будь-якою бізнес-ідеєю. Є певні сфери, які більш поширені серед учасників – сфера освіти, маркетинг, готельно-ресторанний бізнес. Але загалом були різні кейси – хтось відкривав компанію в E-Commerce, а хтось хотів розводити бджіл і займатися медом», – розповіла Аліна Рудницька.

Обмін може тривати від 1 до 6 місяців. Термін залежить від активностей, цілей обміну та мотивації учасника і хоста. Організація-посередник весь цей час підтримує учасника і допомагає з усіма питаннями.

Як взяти участь в Erasmus for Young Entrepreneurs

Якщо ви підприємець-початківець, або у вас ще немає досвіду у бізнесі, але ви хочете спробувати власні сили, то зареєструватися на програму потрібно на сайті. У реєстраційній формі слід вказати інформацію про себе й обрати організацію в Україні, яка буде посередником для участі в Erasmus for Young Entrepreneurs. Обрана організація допоможе вам підготуватися до обміну.

Загалом таких організацій для українців є 10. Повний список – за посиланням.

Учаснику потрібно дати розгорнуті відповіді на декілька запитань про себе та свої очікування від участі у програмі, а також завантажити резюме. Ще одна обов'язкова умова – створити бізнес-план. Підготувати всі документи допоможе організація-посередник.

Коли заяву на участь схвалять, розпочинається комунікація з хостом та оформлення документів для обміну.