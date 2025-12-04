Нападник напав з ножем на перехожого на вул. Наливайка

У четвер, 4 грудня, на вул. Наливайка у центрі Львова 26-річний нападник поранив ножем 56-річного перехожого. Постраждалого госпіталізували у непритомному стані.

Як розповіли в патрульній поліції Львівщини, інцидент стався близько 13:00 на вул. Наливайка. 26-річний хлопець йшов з дівчиною. На вулиці у них стався конфлікт з 56-річним перехожим, під час якого хлопець вдарив ножем свого опонента. Після цього нападник пішов з місця події зі своєю супутницею. Про причину конфлікту в поліції не уточнюють.

26-річного нападника поліцейські оперативно затримали на вул. Шпитальній.

Нападника затримали поліцейські

Поранений 56-річний перехожий знепритомнів від втрати крові. Поліцейські наклали турнікет на ногу пораненого і контролювали його стан до приїзду швидкої.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги і медицини катастроф розповіли ZAXID.NET, що чоловіка госпіталізували в лікарню святого Пантелеймона з ножовим пораненням верхньої частини стегна.

Тривають слідчі дії. Нападнику загрожує відповідальність за умисне тяжке тілесне ушкодження (ч.1 ст. 121 ККУ).