Курсанта одного з провіднихвійськових вишів затримали у травні 2025 року

Стрийський міськрайонний суд виніс вирок 20-річному курсанту одного з провідних військових вишів, який зливав російським спецслужбам координати навчальних полігонів, корпусів та казарм. Суд призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Про це 12 січня повідомила Львівська обласна прокуратура.

Із матеріалів справи відомо, що курсант родом із Ізюма Харківської області. За версією слідства, у квітні 2025 року курсанта завербували співробітники ФСБ РФ, коли він шукав підробітків через телеграм. За винагороду курсант позначав на картах координати навчальних полігонів, корпусів та казарм.

Крім цього, він позначав локації виробництв військово-промислового комплексу, де були виїзні заняття для курсантів. Потім цю інформацію могли використати для підготовки удару. Також завербований готував звіти для куратора з Росії, в яких позначав графік перебування курсантів на різних об’єктах під час навчання. У травні 2025 року його затримали за підозрою у державній зраді за ст. 111 ККУ.

5 січня Стрийський міськрайонний суд виніс курсанту вирок, присудивши 15 років тюрми з конфіскацією всього майна. Текст вироку не оприлюднений у судовому реєстрі, тож подробиці справи не відомі. Вирок можна оскаржити в апеляції.