Кіберфахівці СБУ затримали російського агента на території вишу

Служба безпеки у п’ятницю, 23 травня, повідомила, що за сприяння головнокомандувача Збройних сил України затримала курсанта провідного військового інституту, який виявився агентом ФСБ.



Як з’ясували слідчі, курсант мав скоригувати ракетний удар по об’єктах навчального закладу, де проходив навчання. Щоб виконати це завдання, він позначав на картах координати навчальних корпусів, полігонів та казарм інституту, а також виробничі потужності підприємств військово-промислової галузі України, де проводилися виїзні заняття.

Листування зрадника з російською спецслужбою

Під час перебування на цих локаціях російський шпигун робив фото об’єктів з прив’язкою до місцевості. Також він підготував для відправлення куратору з ФСБ звіти, в яких розписав графік перебування курсантів на різних об’єктах.

Кіберфахівці СБУ затримали російського агента на території вишу.

«За даними слідства, фігурант потрапив у поле зору ФСБ, коли шукав «легких заробітків» на Telegram-каналах. Утім, замість грошей від рашистів агент отримав підозру від слідчих СБУ», – додають у дописі.

Курсант перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ у четвер, 22 травня, повідомила про затримання агента російської воєнної розвідки на Донеччині. Він погодився допомагати ворогу в обмін на близькі стосунки з російською військовою.