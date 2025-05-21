До шпигунства росіяни залучили 47-річного інженера з Одеської області

Служба безпеки України затримала 47-річного чоловіка, який влаштувався до оборонного заводу на Одещині, щоб викрасти нові розробки ЗСУ. Про це спецслужба повідомила у середу, 21 травня.



Контррозвідка викрила ще одну спробу російських спецслужб отримати доступ до секретних українських розробок у військовій сфері. До шпигунства росіяни залучили 47-річного інженера з Одеської області. Він мав здобути секретну документацію з виготовлення комплектуючих для новітньої автотехніки ЗСУ. Для цього одесит влаштувався до місцевого заводу, що виконує оборонні замовлення. На цей час СБУ вже документувала кожен крок агента, оскільки викрила його ще на етапі вербування російською спецслужбою.



Під час розслідування з'ясували, що з першого дня роботи російський шпигун намагався отримати доступ до креслень і технологічних схем з виробництва запчастин до колісних машин. Для цього він прикривався своїми професійними обов’язками інженера, а також намагався якомога швидше втертися в довіру до колег.



Також агент виконував функцію коригувальника. Він допомагав росіянам обійти систему протиповітряної оборони Одещини. Для цього чоловік об’їжджав регіон та намагався виявити бойові позиції ППО і радіолокаційні станції.



«Контррозвідка СБУ затримала фігуранта і провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських захисників. Під час обшуків у затриманого вилучено фото технічної документації, яку він планував передати агресору, а також інші докази роботи на ворожу спецслужбу», – додають у дописі.



Слідчі повідомили агенту про підозру за державну зраду. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 20 травня військова контррозвідка затримала на Харківщині 17-річного жителя Лозової, якого завербували російські спецслужби через Telegram. Щоб виконувати ворожі завдання, юнак їздив на рейсових автобусах по території східних областей та фіксував військові об’єкти на камеру телефону.