Російському агенту загрожує довічне позбавлення волі

Служба безпеки України затримала російського шпигуна в лавах бойового підрозділу ЗСУ, який воював у Курській області Росії. 31-річний зрадник наводив удари на позиції ЗСУ, надавши окупантам свою геолокацію, повідомили у пресслужбі СБУ у п’ятницю, 16 травня.

За даними слідства, 31-річний водій штурмового полку ЗСУ, який виконував бойові завдання на Курському напрямку, надав російським спецслужбам віддалений доступ до свого телефону, щоб вони могли відстежувати його геолокацію онлайн.

«У такий спосіб агресор намагався використати зрадника як “живий маяк” для наведення ударів по Силах оборони.

Перед обстрілом окупанти надсилали йому повідомлення, щоб він терміново вийшов із зони вогневого ураження», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Згодом російський агент пішов у СЗЧ та виїхав до Харкова, де намагався переховуватися він правоохоронців та очікував подальші інструкції від російського куратора. Зокрема, чоловік очікував отримати план виїзду до Росії, який обіцяли йому окупанти.

Шпигуна затримали у його помешканні в Харкові. Правоохоронці вилучили в нього мобільний телефон із доказами злочинної діяльності. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада). Російському агенту загрожує довічне позбавлення волі. Наразі він перебуває під вартою.