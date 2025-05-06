Зрадника затримали біля лінії бойового зіткнення

Військова контррозвідка СБУ за сприяння головнокомандувача ЗСУ затримала агента російської воєнної розвідки. Ним виявився контрактник однієї із бригад ЗСУ, яка виконує бойові завдання на Куп’янському напрямку. Про це повідомив пресцентр СБУ 6 травня.

Слідчі встановили, що зрадник був дистанційно завербований окупантами у січні цього року. Через месенджер український військовослужбовець передавав російському куратору координати свого та інших підрозділів з передової.

«Для комунікації з російським спецслужбовцем “кріт” використовував голосові повідомлення, які надиктовував в анонімному чаті», – ідеться в повідомленні.

Найбільше ворога цікавили координати штабів, запасних командних пунктів, укріпрайонів та вогневих позицій Сил оборони. За цими геолокаціями росіяни готували ракетно-бомбові удари, перед початком яких зрадник мав вийти з периметра вогневого ураження, зазначають у відомстві.

Військова контррозвідка СБУ завчасно викрила ворожі наміри й затримала зрадника біля лінії бойового зіткнення. У нього вилучили два телефони, які він використовував для комунікації з російським ГРУ.

СБУ також встановила особу куратора зловмисника – співробітника воєнної розвідки РФ, який перебуває на передовій східного фронту.

Слідчі повідомили ворожому агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.