Затриманому загрожує довічне ув'язнення

Співробітники Служби безпеки України затримали 51-річного машиніста локомотивного депо на Харківщині за шпигунство на користь російської розвідки. Про це у четвер, 1 травня, повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідчих, окупанти завербували залізничника через російську соцмережу «Одноклассники», де він залишав антиукраїнські коментарі. За завданням російської воєнної розвідки, затриманий мав встановити та передати координати залізничних платформ, де розвантажують військову техніку Сил оборони. Щоб скоригувати удари, зрадник фіксував час та місце прибуття ешелонів ЗСУ на об’єкти «Укрзалізниці». Крім того, чоловік вистежував напрямки польотів військових гелікоптерів, намагаючись встановити локації авіабаз Сил оборони.

СБУ викрила чоловіка та затримала у його помешканні, коли він готував звіт для російських розвідників. Під час обшуку у нього вилучили запасний телефон, який він використовував для листування з куратором.

Затриманому оголосили підозру у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Йому загрожує довічне ув’язнення та конфіскація майна. Суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді триманні під вартою.

Нагадаємо, 23 квітня СБУ повідомила, що суд виніс вирок машиністу «Укрзалізниці», якого викрили на шпигунстві за ешелонами Сил оборони для російської розвідки. Зрадника ув’язнили на 15 років.