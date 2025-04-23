Суд ув'язнив машиніста «Укрзалізниці» за державну зраду та заперечення збройної агресії Росії

Суд виніс вирок машиністу «Укрзалізниці», якого СБУ викрила на шпигунстві за ешелонами Сил оборони для російської розвідки. Зрадника ув’язнили на 15 років. Про це у середу, 23 квітня, повідомила пресслужба Служби безпеки України.

Засуджений – машиніст локомотивного депо регіональної філії «Укрзалізниці». За завданням російської розвідки, зрадник шпигував за ешелонами Сил оборони на Харківщині та Сумщині.

«Агент фіксував напрямки руху вантажних поїздів українських військ прямо із кабіни свого локомотива і потім повідомляв про це у чат-бот російської спецслужби. У такий спосіб окупанти намагалися встановити логістичні шляхи постачання зброї та боєприпасів Сил оборони на передову», – йдеться у повідомленні СБУ.

Також під час відряджень чоловік намагався виявити локації укріпрайонів та запасних командних пунктів. Крім того, слідчі встановили, що машиніст «Укрзалізниці» у Telegram-каналах публікував коментарі, у яких заперечував збройну агресію Росії. СБУ затримала зрадника на Сумщині влітку 2024 року, коли він готувався передати російській розвідці зібрану інформацію.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ) та запереченні збройної агресії Росії (ч. 1 ст. 436-2). Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років та конфіскацію майна.