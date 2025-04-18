Контррозвідка завчасно викрила експосадовицю суду і затримала її

Контррозвідка СБУ затримала агентку російської воєнної розвідки на Донеччині. Вона допомагала росіянам прорватися до Покровська. Про це спецслужба повідомила у п'ятницю, 18 квітня.

Відомо, що затримала раніше працювала секретарем міського суду у Мирнограді, а нещодавно почала співпрацю з Росією. Вона допомагала росіянам прориватися до Покровська і чекала на окупацію регіону.

Російське ГРУ дистанційно завербувало експосадовицю через її однокласника, який наразі воює на східному фронті у лавах російської армії. Для комунікації з воєнною розвідкою росії агентка передавала розвіддані своєму знайомому.

«Зрадниця «зливала» російській спецслужбі геолокації укріпрайонів та вогневих позицій Сил оборони. Щоб зібрати інформацію, 34-річна агентка фіксувала координати українських військ під час поїздок до райцентру», – йдеться у повідомленні.

Також з’ясували, що жінка позначала на Google Maps маршрути руху важкої бронетехніки ЗСУ та оборонні лінії поблизу передової.

Контррозвідка завчасно викрила експосадовицю суду і затримала її, а також провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони. Слідчі СБУ повідомили жінці про підозру за державну зраду, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 14 квітня СБУ повідомила, що у Харкові затримали працівника однієї з найбільших теплоелектроцентралей України. Він допомагав російській ФСБ готувати удари по ТЕЦ.