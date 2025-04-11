Жінка сховала камеру в муляж шпаківні для шпигування за ЗСУ

У Дніпрі СБУ затримала російську агентку, яка шпигувала за військовими ешелонами, а також коригувала ракетні та дронові удари по місту. Для розвідки жінка використовувала замасковану камеру в муляжі шпаківні, повідомили у пресслужбі СБУ у п’ятницю, 11 квітня.

За даними правоохоронців, 46-річна жінка потрапила в поле зору російських спецслужб через Telegram-канали з «легкого заробітку». Росіяни долучили їй шпигувати за військовими об’єктами та передавати окупантам координати вогневих груп ППО у Дніпрі. Крім того, жінка шпигувала за потягами з військовою технікою.

«Як встановило розслідування, щоб відслідкувати рух потягів ЗСУ у напрямку фронту, зловмисниця обладнала “відеопастку” навпроти залізничної колії. Для цього розмістила на дереві муляж шпаківні, в якій заховала камеру з додатковим акумулятором. За допомогою замаскованого гаджета російські спецслужбісти могли в режимі реального часу відстежувати кількість та вантажі військових ешелонів», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Правоохоронці затримали жінку за місцем проживання. Також СБУ провела заходи з убезпечення маршрутів СИл оборони. Під час обшуків у російської агентки виявили відеокамеру з флешносіями, а також мобільний телефон із доказами роботи на окупантів.

Зловмисниці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада в умовах воєнного стану). Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.